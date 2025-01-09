Фрикасе с курицей: рецепт сытного и изысканного французского блюда

Что нужно для фрикасе с курицей

Для того, чтобы приготовить это французское блюдо с тушеным мясом, понадобятся эти продукты:

куриный бульон - 1 стакан

сливки - 0,5 стакана

белое вино - 1,5 стакана

куриные бедра - 6 шт.

шампиньоны - 2 стакана

лук репчатый - 1-2 шт.

лук шалот - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

мука - 1 ст. л.

соль - 2 ч. л.

растительное масло - 1 ст. л.

перец - 0,5 ч. л.

кайенский перец - щепотка

тимьян - 6 веточек

Как готовить фрикасе с курицей

Промойте куриные окорочка и срежьте с них кожицу. Затем подсолите мясо с обеих сторон. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне и положите окорочка частью, на которой была кожица, вниз.

Жарьте курятину для фрикасе, пока поверхность мяса не поджарится и не вытопится жир, в течение примерно 5 минут. После этого ножки следует перевернуть и жарить с другой стороны, пока мясо не подрумянится, в течение примерно 2 минут.

Промойте шампиньоны и нарежьте их на ломтики. Луковицы почистите и нарежьте, а чеснок почистите и измельчите. Достаньте со сковороды окорочка, оставив 2 ст. л. вытопленного жира, и всыпьте нарезанные грибы.

Жарьте шампиньоны в течение 5-8 минут, до подрумянивания. Тогда добавьте лук, шалот и чеснок, и готовьте, периодически помешивая, пока лук не станет мягким и полупрозрачным, в течение примерно 5 минут. Поперчите, добавьте кайенский перец и муку - и, перемешивая, готовьте смесь до загустения.

Тогда влейте белое вино и готовьте соус, помешивая, пока алкоголь не испарится. Увеличьте огонь и варите соус в течение 3-5 минут. После этого влейте куриный бульон, тимьян и лавровый лист и доведите жидкость до кипения на сильном огне.

Уменьшите огонь до среднего и положите в сковороду поджаренную курицу с образовавшимся соком. Накройте посуду крышкой и тушите блюдом на слабом огне 45 минут, переворачивая окорочка время от времени.

После этого снимите крышку и протушите блюдо до размягчения курицы и загустения соуса. Однако, если жидкость быстро испаряется, добавьте еще немного воды или бульона.

В конце приготовления фрикасе добавьте сливки и тушите блюдо, пока соус не достигнет желаемой густоты. Тогда посыпьте курицу тимьяном и подавайте к столу с гарниром, например, пюре или запеченными овощами.