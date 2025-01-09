Фрикасе с курицей: рецепт сытного и изысканного французского блюда

Фрикасе - классическое французское блюдо из курицы, подрумяненной и тушенной в сливочной смеси. Несмотря на изящное название и невероятный вкус, готовить фрикасе чрезвычайно просто.
О том, как готовить фрикасе с курятиной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Allrecipes.
Для того, чтобы приготовить это французское блюдо с тушеным мясом, понадобятся эти продукты:
Промойте куриные окорочка и срежьте с них кожицу. Затем подсолите мясо с обеих сторон. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне и положите окорочка частью, на которой была кожица, вниз.
Жарьте курятину для фрикасе, пока поверхность мяса не поджарится и не вытопится жир, в течение примерно 5 минут. После этого ножки следует перевернуть и жарить с другой стороны, пока мясо не подрумянится, в течение примерно 2 минут.
Промойте шампиньоны и нарежьте их на ломтики. Луковицы почистите и нарежьте, а чеснок почистите и измельчите. Достаньте со сковороды окорочка, оставив 2 ст. л. вытопленного жира, и всыпьте нарезанные грибы.
Жарьте шампиньоны в течение 5-8 минут, до подрумянивания. Тогда добавьте лук, шалот и чеснок, и готовьте, периодически помешивая, пока лук не станет мягким и полупрозрачным, в течение примерно 5 минут. Поперчите, добавьте кайенский перец и муку - и, перемешивая, готовьте смесь до загустения.
Тогда влейте белое вино и готовьте соус, помешивая, пока алкоголь не испарится. Увеличьте огонь и варите соус в течение 3-5 минут. После этого влейте куриный бульон, тимьян и лавровый лист и доведите жидкость до кипения на сильном огне.
Уменьшите огонь до среднего и положите в сковороду поджаренную курицу с образовавшимся соком. Накройте посуду крышкой и тушите блюдом на слабом огне 45 минут, переворачивая окорочка время от времени.
После этого снимите крышку и протушите блюдо до размягчения курицы и загустения соуса. Однако, если жидкость быстро испаряется, добавьте еще немного воды или бульона.
В конце приготовления фрикасе добавьте сливки и тушите блюдо, пока соус не достигнет желаемой густоты. Тогда посыпьте курицу тимьяном и подавайте к столу с гарниром, например, пюре или запеченными овощами.
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