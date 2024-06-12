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Фрикадельки з тушкованими овочами: рецепт простої і неймовірно смачної вечері

Як готувати фрикадельки з овочами і картоплею (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Ця страва - це водночас швидка, нескладна та ситна вечеря. За своїм смаком вона нагадує тушковано картоплю з м'ясом, проте готується в каструлі, а фрикадельки та соус роблять страву злегка схожою на суп.

Про те, як готувати тушковані фрикадельки з овочами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку кулінарної блогерки Яни Лазаренко.

Що потрібно для фрикадельок з овочами

Для того, щоб приготувати цю поживну вечерю, потрібні наступні інгредієнти:

  • кип'ячена вода - 330 мл;
  • фарш - 320-350 г;
  • печериці - 170 г;
  • болгарський перець - 170 г;
  • картопля - 6 шт.;
  • цибуля - 1 шт.;
  • сметана - 30 г;
  • томатна паста - 30 г;
  • олія - для смаження;
  • сіль - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати фрикадельки з тушкованими овочами

Підготуйте овочі для страви. Очистьте цибулю та подрібніть якомога дрібніше, щоб вона не відчувалася в фарші. Помийте картоплю, перець та гриби. Почистьте картоплю, видалить плодоніжку і насінини перцю, та наріжте овочі великими кубиками.

Гриби розріжте на 2-4 частини. Намагайтеся не робити шматочки занадто маленькими - інакше вони просто не відчуватимуться в страві.

Розігрійте олію в каструлі з товстим дном, викладіть картоплю, гриби та перець. Смажте на середньому вогні протягом 12-15 хвилин, перемішуючи інгредієнти. 

Додайте до фаршу цибулю, за бажанням посоліть та поперчіть - і ретельно перемішайте. З фаршу сформуйте невеличкі фрикадельки, діаметром приблизно 5 см. 

Приготуйте заливку для страви. Для цього в глибокій мисці змішайте томатну пасту, воду і сметану до однорідної консистенції.

Після того як овочі протушкувалися, посоліть та поперчіть до смаку, можна додати трохи улюблених спецій. Перемішайте і викладіть зверху сформовані фрикадельки.

Вилийте в каструлю заливку так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Накрийте каструлю кришкою і готуйте все протягом 20-25 хвилин, на вогні нижче за середній. Після цього страва готова.

@yanusya.lazarenko

Тиждень простої та швидкої вечері День 7 ТУШКОВАНІ ОВОЧІ З ФРИКАДЕЛЬКАМИ І цей мій найулюбленіший варіант швидкої та дуже смачної вечері Інгредієнти: Фарш будь-який, у мене свиний 320-350 гр Цибуля 1 шт (60 гр) Картопля 6 шт (830 гр) Гриби 170 гр Перець болгарський 170 гр Сіль, перець за смаком Томатна паста 30 гр Сметана 30 гр Вода 330 мл ‍ У фарш додаємо мілко нарізану цибулю, сіль та перець. Перемішуємо. Картоплю та перець нарізаємо крупним кубиком, гриби на 2-4 частини. Розігріваємо у каструлі рослину олію і смажимо разом картоплю, гриби та перець на середньому вогні 12-15 хв, постійно перемішуємо. В цей час формуємо фрикадельки та готуємо заливку: перемішуємо томатну пасту, сметану і воду. Як овочі трошки протушкуються, додаємо сіль та перець, перемішуємо і зверху викладаємо фрикадельки. Виливаємо зверху заливкою, вода має покривати картоплю. готуємо на вогні нижче середньому під кришкою 20-25хв. Смачного #вечеря #ідеявечері #вечеряідея #рецептиукраїнською #смачнавечеря #вечеряшвидко #швидкоісмачно #щоприготувати #щоприготуватинавечерю #рецептинакожендень #ідеїрецептів #тушкованакартопля #тушкованакартоплярецепт

оригінальний звук - Януся - одеська матуся

 

До речі, раніше ми розповідали про цікаві рецепти супу.

А також писали, як готувати крученики з курятини.

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