Фрикадельки з тушкованими овочами: рецепт простої і неймовірно смачної вечері

Що потрібно для фрикадельок з овочами

Для того, щоб приготувати цю поживну вечерю, потрібні наступні інгредієнти:

кип'ячена вода - 330 мл;

фарш - 320-350 г;

печериці - 170 г;

болгарський перець - 170 г;

картопля - 6 шт.;

цибуля - 1 шт.;

сметана - 30 г;

томатна паста - 30 г;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати фрикадельки з тушкованими овочами

Підготуйте овочі для страви. Очистьте цибулю та подрібніть якомога дрібніше, щоб вона не відчувалася в фарші. Помийте картоплю, перець та гриби. Почистьте картоплю, видалить плодоніжку і насінини перцю, та наріжте овочі великими кубиками.

Гриби розріжте на 2-4 частини. Намагайтеся не робити шматочки занадто маленькими - інакше вони просто не відчуватимуться в страві.

Розігрійте олію в каструлі з товстим дном, викладіть картоплю, гриби та перець. Смажте на середньому вогні протягом 12-15 хвилин, перемішуючи інгредієнти.

Додайте до фаршу цибулю, за бажанням посоліть та поперчіть - і ретельно перемішайте. З фаршу сформуйте невеличкі фрикадельки, діаметром приблизно 5 см.

Приготуйте заливку для страви. Для цього в глибокій мисці змішайте томатну пасту, воду і сметану до однорідної консистенції.

Після того як овочі протушкувалися, посоліть та поперчіть до смаку, можна додати трохи улюблених спецій. Перемішайте і викладіть зверху сформовані фрикадельки.

Вилийте в каструлю заливку так, щоб вона повністю покривала інгредієнти. Накрийте каструлю кришкою і готуйте все протягом 20-25 хвилин, на вогні нижче за середній. Після цього страва готова.