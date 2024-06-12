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Фрикадельки с тушеными овощами: рецепт простого и невероятно вкусного ужина

Как готовить фрикадельки с овощами и картофелем (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Это блюдо - это быстрый, несложный и сытный ужин. По своему вкусу он напоминает тушеный картофель с мясом, однако готовится в кастрюле, а фрикадельки и соус делают блюдо слегка похожим на суп.

О том, как готовить тушеные фрикадельки с овощами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу кулинарного блогера Яны Лазаренко.

Что нужно для фрикаделек с овощами

Для того чтобы приготовить этот питательный ужин, нужны следующие ингредиенты:

  • кипяченая вода - 330 мл;
  • фарш - 320-350 г;
  • шампиньоны - 170 г;
  • болгарский перец - 170 г;
  • картофель - 6 шт.;
  • лук - 1 шт.;
  • сметана - 30 г;
  • томатная паста - 30 г;
  • растительное масло - для жарки;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Как готовить фрикадельки с тушеными овощами

Подготовьте овощи для блюда. Очистьте лук и измельчите как можно мельче, чтобы он не ощущался в фарше. Помойте картофель, перец и грибы. Очистьте картофель, удалите плодоножку и семена перца и нарежьте овощи большими кубиками.

Грибы разрежьте на 2-4 части. Старайтесь не делать кусочки слишком маленькими - иначе они просто не будут ощущаться в блюде.

Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, выложите картофель, грибы и перец. Жарьте на среднем огне в течение 12-15 минут, перемешивая ингредиенты.

Добавьте в фарш лук, по желанию посолите и поперчите - и тщательно перемешайте. Из фарша сформуйте небольшие фрикадельки, диаметром примерно 5 см.

Приготовьте заливку для блюда. Для этого в глубокой миске смешайте томатную пасту, воду и сметану до однородной консистенции.

После того как овощи протушились, посолите и поперчите по вкусу, можно добавить несколько любимых специй. Перемешайте и выложите сверху сформированные фрикадельки.

Вылейте в кастрюлю заливку так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте все в течение 20-25 минут, на огне ниже среднего. После этого блюдо готово.

@yanusya.lazarenko

Тиждень простої та швидкої вечері День 7 ТУШКОВАНІ ОВОЧІ З ФРИКАДЕЛЬКАМИ І цей мій найулюбленіший варіант швидкої та дуже смачної вечері Інгредієнти: Фарш будь-який, у мене свиний 320-350 гр Цибуля 1 шт (60 гр) Картопля 6 шт (830 гр) Гриби 170 гр Перець болгарський 170 гр Сіль, перець за смаком Томатна паста 30 гр Сметана 30 гр Вода 330 мл ‍ У фарш додаємо мілко нарізану цибулю, сіль та перець. Перемішуємо. Картоплю та перець нарізаємо крупним кубиком, гриби на 2-4 частини. Розігріваємо у каструлі рослину олію і смажимо разом картоплю, гриби та перець на середньому вогні 12-15 хв, постійно перемішуємо. В цей час формуємо фрикадельки та готуємо заливку: перемішуємо томатну пасту, сметану і воду. Як овочі трошки протушкуються, додаємо сіль та перець, перемішуємо і зверху викладаємо фрикадельки. Виливаємо зверху заливкою, вода має покривати картоплю. готуємо на вогні нижче середньому під кришкою 20-25хв. Смачного #вечеря #ідеявечері #вечеряідея #рецептиукраїнською #смачнавечеря #вечеряшвидко #швидкоісмачно #щоприготувати #щоприготуватинавечерю #рецептинакожендень #ідеїрецептів #тушкованакартопля #тушкованакартоплярецепт

оригінальний звук - Януся - одеська матуся

 

Кстати, раньше мы рассказывали про интересные рецепты супа.

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