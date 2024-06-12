Фрикадельки с тушеными овощами: рецепт простого и невероятно вкусного ужина

Что нужно для фрикаделек с овощами

Для того чтобы приготовить этот питательный ужин, нужны следующие ингредиенты:

кипяченая вода - 330 мл;

фарш - 320-350 г;

шампиньоны - 170 г;

болгарский перец - 170 г;

картофель - 6 шт.;

лук - 1 шт.;

сметана - 30 г;

томатная паста - 30 г;

растительное масло - для жарки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить фрикадельки с тушеными овощами

Подготовьте овощи для блюда. Очистьте лук и измельчите как можно мельче, чтобы он не ощущался в фарше. Помойте картофель, перец и грибы. Очистьте картофель, удалите плодоножку и семена перца и нарежьте овощи большими кубиками.

Грибы разрежьте на 2-4 части. Старайтесь не делать кусочки слишком маленькими - иначе они просто не будут ощущаться в блюде.

Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, выложите картофель, грибы и перец. Жарьте на среднем огне в течение 12-15 минут, перемешивая ингредиенты.

Добавьте в фарш лук, по желанию посолите и поперчите - и тщательно перемешайте. Из фарша сформуйте небольшие фрикадельки, диаметром примерно 5 см.

Приготовьте заливку для блюда. Для этого в глубокой миске смешайте томатную пасту, воду и сметану до однородной консистенции.

После того как овощи протушились, посолите и поперчите по вкусу, можно добавить несколько любимых специй. Перемешайте и выложите сверху сформированные фрикадельки.

Вылейте в кастрюлю заливку так, чтобы она полностью покрывала ингредиенты. Накройте кастрюлю крышкой и готовьте все в течение 20-25 минут, на огне ниже среднего. После этого блюдо готово.