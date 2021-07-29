Французский бренд одежды украл образы у бездомного из Украины (фото)

Французский бренд уличной одежды Vetements оскандалился тем, что уже не впервые крадет образы у бездомного из Львова, которого зовут Славик.

Об этом рассказал украинский фотограф Юрий Дячишин на своей странице в Facebook .

Образы, которые бренд представил в своей новой коллекции мужской одежды очень сильно напоминают то, как одевается украинский бездомный.

Французский бренд одежды украл образы у украинского бездомного (фото: facebook.com/SlaviksFashion)

"Как я писал ранее, "Slavik's Fashion" вдохновил многих модельеров (но не все в этом признаются). Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements, и если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой VTMNTS 2022, нет", - заявил Дячишин.

Французский бренд одежды украл образы у украинского бездомного (фото: facebook.com/SlaviksFashion)

Он также добавил, что в некоторых моментах они просто в наглую скопировали образ украинца.

Французский бренд одежды украл образы у украинского бездомного (фото: facebook.com/SlaviksFashion)

Отметим, что бездомный Славик стал известен именно благодаря Дячишину, который устраивал выставки "модных" портретов Славика. Фотограф говорит, что украинец каждый день меняет свои наряды, и регулярно по-новому стрижется, бреет бороду и подмышки.

Французский бренд одежды украл образы у украинского бездомного (фото: instagram.com/slaviksfashion)