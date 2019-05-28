Фотографировались полтора часа: как Верку Сердючку встречали в Израиле

Верка Сердючка в Тель-Авиве (фото: коллаж РБК-Украина)

На Евровидении с Веркой Сердючкой хотели сфотографироваться все

Верка Сердючка в Тель-Авиве вызвала настоящий фурор. С украинской певицей хотели сфотографироваться толпы поклонников. Сердючка даже уделила этому полтора часа. Об этом Катя Осадчая рассказала в студии "Сніданку з 1+1".

По словам Осадчей, Сердючка - звезда Евровидения. После ее появления на людях все забывают обо всем и о других участниках песенного конкурса в том числе. При этом все внимание сосредоточивалось на украинской артистке, несмотря на то, что она не победила на конкурсе.

Кроме того Осадчая рассказала, что во время фотосессии со звездами больше всего желающих было у Сердючки.

Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

"Миллион фотографий, миллион автографов. Во время фотосессии, когда выстраивается очередь, чтобы сфотографироваться со звездой, в Euro village на набережной с Веркой фотографировались полтора часа. И она пошла, потому что уже время выходило, и следующие звезды уже приезжали. Абсолютно все знали, кто она", - отметила Осадчая.

Верка Сердючка в Тель-Авиве (фото:instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Андрей Данилко, который выступил на свадьбе Потапа и Насти в образе Верки Сердючки, рассказал о планах Каменских на совместное будущее с Потапом.

Ранее сообщалось о том, что с Сердючкой произошел казус на Евровидении. Артистка во время всего выступления протанцевала на цыпочках, потому что у нее была проблема с обувью.