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С Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении

STYLERЖизнь    24.05.2019 - 08:16
С Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении
Андрей Данилко рассказал о казусе на Евровидении (фото: коллаж РБК-Украина)

Андрей Данилко рассказал о проблеме на выступлении в Тель-Авиве

Евровидение 2019 не прошло без неприятностей для Андрея Данилко, который выступал на песенном конкурсе в образе Верки Сердючки с песней прошлогодней победительницы Нетты Барзилай под названием "Toy". Андрей Данилко в интервью Фактам рассказал о казусе на конкурсе.

Дело в том, что зрители были настолько в восторге от выступления Сердючки, что не заметили, что артист во время выступления протанцевал на цыпочках. А случилось это потому, что на генеральной репетиции сломались "знаменитые стукалки" Верки Сердючки.

"Я был в шоке и не знал, как мне появиться на сцене", - заявил Данилко.

Верка Сердючка на Евровидении 2019 (видео: YouTube/ Eurovision Song Contest)

За несколько часов до его выступления обувь починили, но все равно выходя на сцену, артист старался не опираться на каблук и поэтому весь номер протанцевал на цыпочках.

Напомним, что на Евровидении 2019 произошел скандал. Победу Дункана Лоуренса, который представлял Нидерланды, хотели аннулировать из-за того, что его песня "Arcade" нарушила правила конкурса. Но продюсер певца оправдался за ошибку.

Мы также писали о том, что на выступлении Мадонны на Евровидении произошел странный инцидент. Во время исполнения песни на сцене появились люди с флагами Палестины и Израиля..

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