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Фотографувалися півтори години: як Вєрку Сердючку зустрічали в Ізраїлі

STYLERЖиття    28.05.2019 - 16:41
Фотографувалися півтори години: як Вєрку Сердючку зустрічали в Ізраїлі
Вєрка Сердючка в Тель-Авіві (фото: колаж РБК-Україна)

На Євробаченні з Вєркою Сердючкою хотіли сфотографуватися всі

Вєрка Сердючка в Тель-Авіві викликала справжній фурор. З українською співачкою хотіли сфотографуватися багато шанувальників. Сердючка навіть приділила цьому півтора години. Про це Катя Осадча розповіла в студії "Сніданку з 1+1".

За словами Осадчої, Сердючка - зірка Євробачення. Після її появи на людях всі забувають про все і про інших учасників пісенного конкурсу в тому числі. При цьому вся увага зосереджувалася на українській артистці, незважаючи на те, що вона не перемогла на конкурсі.

Крім того Осадча розповіла, що під час фотосесії з зірками найбільше охочих було у Сердючки.

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

"Мільйон фотографій, мільйон автографів. Під час фотосесії, коли вибудовується чергу, щоб сфотографуватися із зіркою, Euro village на набережній з Вєркою фотографувалися півтори години. І вона пішла, бо вже час виходив, і наступні зірки вже приїжджали. Абсолютно всі знали, хто вона", - зазначила Осадча.

Фотографувалися півтори години: як Вєрку Сердючку зустрічали в Ізраїлі

Вєрка Сердючка в Тель-Авіві (фото:instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що Андрій Данилко, який виступив на весіллі Потапа і Насті в образі Вєрки Сердючки, розповів про плани Каменських щодо спільного майбутнього з Потапом.

Раніше повідомлялося про те, що з Сердючкою стався казус на Євробаченні. Артистка під час всього виступу протанцювала навшпиньки, тому що у неї була проблема з взуттям.

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