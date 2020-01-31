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Фото свобождения Освенцима советскими солдатами оказалось фейком

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 16:29
Фото свобождения Освенцима советскими солдатами оказалось фейком
Жертва Холокоста сделала заявление (Коллаж РБК-Украина)

Жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Фото освобождения Освенцима советскими солдатами является подделкой. Об этом заявила жертва Холокоста Ева Шлосс, которая является сводной сестрой Анны Франк и Марго Франк.

Шлосс уверяет, что фотографии советской армии в Освенциме - фейковые, в концентрационном лагере не было сделано ни одного снимка. Все дело в том, что у солдат тогда не было с собой камер. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

"Я была в российском посольстве однажды и рассказала, что фотографии являются поддельными", – заявила Шлосс.

В посольстве женщине не поверили и сказали, что это выдумка и все снимки настоящие. Тогда жертва Холокоста объяснила, почему она так говорит.

"Только намного позже они сфотографировали то, что вы видите сейчас, это определенно не в Освенциме и не во время освобождения Освенцима", – заключила она.

Фото свобождения Освенцима советскими солдатами оказалось фейкомЕва Шлосс называет этот снимок фейком (фото: Universal Images)

Отметим, что Ева Шлосс попала в концентрационный лагерь Освенцим, когда ей было 15 лет. Ее сводная сестра Анна Франк скрывалась вместе с семьей в Нидерландах после прихода Гитлера к власти. Мировой истории она запомнилась, благодаря дневнику, в котором жестко критиковала нацизм. Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен в Германии в 1945 году в возрасте 15 лет.

Напомним, что в Освенциме во время Второй мировой войны умерло 1,1 миллиона человек.

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