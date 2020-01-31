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Фото свобождения Освенціма радянськими солдатами виявилося фейком

STYLERЖиття    31.01.2020 - 16:29
Фото свобождения Освенціма радянськими солдатами виявилося фейком
Жертва Голокосту зробила заяву (Колаж РБК-Україна)

Жертва Голокосту зробила сенсаційну заяву

Фото звільнення Освенцима радянськими солдатами є підробкою. Про це заявила жертва Голокосту Єва Шлосс, яка є зведеною сестрою Анни Франк і Марго Франк.

Шлосс запевняє, що фотографії радянської армії в Освенцимі - фейкові, в концентраційному таборі не було зроблено жодного знімка. Вся справа в тому, що у солдатів тоді не було з собою камер. Про це пише таблоїд Daily Mail.

"Я була в російському посольстві одного разу і розповіла, що фотографії є підробленими", – заявила Шлосс.

В посольстві жінці не повірили і сказали, що це вигадка і всі знімки справжні. Тоді жертва Голокосту пояснила, чому вона так каже.

"Тільки набагато пізніше вони сфотографували те, що ви бачите зараз, це безумовно не в Освенцимі і не під час визволення Освенцима", – сказала вона.

Фото свобождения Освенціма радянськими солдатами виявилося фейкомЄва Шлосс називає цей знімок фейком (фото: Universal Images)

Зазначимо, що Єва Шлосс потрапила в концентраційний табір Освенцим, коли їй було 15 років. Її зведена сестра Анна Франк ховалася разом з родиною в Нідерландах після приходу Гітлера до влади. Світової історії вона запам'яталася, завдяки щоденнику, в якому жорстко критикувала нацизм. Анна Франк померла від тифу в концентраційному таборі Берген-Бельзен в Німеччині в 1945 році у віці 15 років.

Нагадаємо, що в Освенцимі під час Другої світової війни померло 1,1 мільйона чоловік.

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