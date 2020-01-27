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Нидерланды впервые официально извинились за роль страны в Холокосте

Новости » Политика     27.01.2020 - 10:29
Нидерланды впервые официально извинились за роль страны в Холокосте
Фото: Марк Рютте (из открытых источников)

Премьер-министр Нидерландов заявил, что его страна сделала очень мало для защиты евреев

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился от имени правительства своей страны за неспособность защитить евреев во время Второй мировой войны. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на его заявление на мероприятии в Амстердаме, посвященному памяти жертв Холокоста, накануне 75-летия освобождения лагеря смерти Освенцим.

Рютте считает, что "ни одно слово не может описать что-то столь же огромное и ужасное, как Холокост".

"Учитывая то, что среди нас остались последние из тех, кто выжил, я прошу извинения от имени правительства за действия правительства в то время. Я делаю это, понимая, что ни одно слово не может описать что-то столь же огромное и ужасное, как Холокост. В целом, мы сделали очень мало. Недостаточно защиты, помощи недостаточно, недостаточно признания", - добавил он.

Это первое подобное извинение, высказанное нидерландским премьер-министром. Примерно 102 000 из 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста, прибывших из Нидерландов.

Напомним, во время визита в Израиль президент Владимир Зеленский встретился с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху и обратился ко всем еврееям по поводу трагедии Холокоста. Глава государства рассказал три истории про Холокост и Вторую мировую войну.

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