В Раде призывают украинцев бороться против дискриминации

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Зеленский в свою очередь подчеркнул, что Холокост - это "трагический урок для всего человечества"

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков по случаю годовщины освобождения заключенных из нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим) призвал украинцев бороться против любой дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента.

Глава ВР заявил, что нельзя забывать историю и не стоит надеяться, что такого больше не произойдет.

"Мы не можем просто надеяться, что подобное больше никогда не повторится. Каждый из нас обязан бороться против любых проявлений дискриминации: расовой, этнической, религиозной и любой другой. Ведь здоровое общество можно построить только на принципах независимости, уважения свобод и прав каждого народа, каждой культуры", - отметил спикер.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что подобное нужно "никогда не допустить снова".

Ми сповнені почуттями болю та суму за мільйонами жертв Голокосту. Це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. З глибокою повагою ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих. Пам’ятати й ніколи не допустити знову. Це наш обов’язок перед мільйонами невинних жертв. Це наш обов’язок перед майбутніми поколіннями. Опубліковано Володимиром Зеленським Понеділок, 27 січня 2020 р.

"Мы полны чувствами боли и тоски по миллионами жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших. Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - отметил глава государства.

Напомним, в понедельник, 27 января, во всем мире чтят память жертв Холокоста. Генеральная ассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 года резолюцию № 60/7, которой провозгласила Днем памяти жертв Холокоста 27 января.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился от имени правительства своей страны за неспособность защитить евреев во время Второй мировой войны.