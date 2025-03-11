Фото з шикарного готелю, де проходять переговори України та США

Що відомо про готель The Ritz-Carlton Jeddah

Готель The Ritz-Carlton Jeddah вигідно розташований в престижному районі Аль-Хамра, звідки відкриваються захоплюючі панорамні види на Червоне море та знаменитий фонтан короля Фахда - один із найвищих фонтанів у світі.



The Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Близькість до ділового центру міста, історичних пам'яток та міжнародного аеропорту імені короля Абдулазіза робить його ідеальним вибором як для бізнес-мандрівників, так і для туристів, що прагнуть дослідити чарівність Джидди.



The Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Архітектура готелю вражає своєю величчю та сучасним дизайном, що гармонійно поєднується з елементами арабської естетики. Розкішні інтер'єри, прикрашені вишуканими меблями, витворами мистецтва та багатими тканинами, створюють атмосферу розкоші та комфорту.



The Ritz-Carlton Jeddah (фото: ritzcarlton.com)

Що відомо про зустріч у Саудівській Аравії 11 березня

11 березня 2025 року у місті Джидда стартували переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів, головною метою яких є пошук шляхів для припинення війни з Росією та налагодження двосторонніх відносин.

Українська делегація, до складу якої входять керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса, на цих важливих переговорах планує ініціювати обговорення низки ключових питань, спрямованих на досягнення швидких та відчутних результатів у процесі мирного врегулювання.

Серед пріоритетів української сторони - встановлення режиму тиші на морі, запровадження заборони на завдання далекобійних ударів та вирішення питання звільнення полонених. Київ вважає ці заходи першочерговими, оскільки їх реалізація та контроль є відносно швидкими та здійсненними. Окрім того, у рамках зустрічі Україна висловила готовність до підписання угоди про співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних копалин.

Американську делегацію на переговорах очолюють високопоставлені представники: Державний секретар Марко Рубіо, Радник президента з національної безпеки Майк Волц та Спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. За словами американської сторони, основна мета їхньої участі в переговорах полягає в оцінці готовності України до компромісних кроків, необхідних для досягнення миру.

Також у фокусі уваги делегації США - обговорення можливостей відновлення військової допомоги та обміну розвідувальною інформацією, які були тимчасово призупинені після нещодавніх напружених переговорів між президентами обох країн.

Президент України Володимир Зеленський не буде особисто присутній на переговорах між делегаціями. Проте, у своїх заявах він висловив чіткі сподівання на конструктивний характер діалогу та досягнення вагомих результатів, які б сприяли деескалації конфлікту та відновленню повноцінних відносин між Україною та США.

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