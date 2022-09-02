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Фото из российской больницы напоминают фильм ужасов. И эти люди считают себя великими?

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Россия, Пятница 02 сентября 2022 12:24
Фото из российской больницы напоминают фильм ужасов. И эти люди считают себя великими? Как выглядят больницы России (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россия считает себя великой страной, а свою армию называет "второй армией мира". Но судя по фотографиям из медицинских учреждений, в это поверить трудно.

Так, в сети показали, как выглядит действующая больница в деревне Карай-Салтыково в РФ.

"Это не декорации для фильма ужасов. Это действующая больница в деревне Карай-Салтыково в процветающей европейской части государственного недоразумения под названием путинская Россия", - подписали серию снимков.

Кадры напоминают сцены из фильма ужасов. Отмечается, что больнице когда-то, еще до революции, лечили композитора Сергея Рахманинова.

Фото из российской больницы напоминают фильм ужасов. И эти люди считают себя великими?Фото из российской больницы напоминают фильм ужасов. И эти люди считают себя великими?Фото из российской больницы напоминают фильм ужасов. И эти люди считают себя великими?Фото из российской больницы напоминают фильм ужасов. И эти люди считают себя великими?Как выглядит больница в селе в России (фото: t.me/revolutionmaltsev)

"Судя по фото, со времtн революции там так ничего и не изменилось. Именно здесь - среди ободранных стен, разодранных стульев и грязного сортира — положили агитацию за "Единую Россию". Россия - великая страна, и все остальные страны ей завидуют", - иронично подписали кадры.

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