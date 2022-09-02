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Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими?

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Росія, П'ятниця 02 вересня 2022 12:24
Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими? Як виглядають лікарні Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Росія вважає себе великою країною, а свою армію називає "другою армією світу". Але судячи з фотографій з медичних установ, в це повірити важко.

Так, в мережі показали, як виглядає діюча лікарня в селі Карай-Салтиково в РФ.

"Це не декорації для фільму жахів. Це діюча лікарня в селі Карай-Салтикове в процвітаючій європейській частині державного непорозуміння під назвою путінська Росія", - підписали серію знімків.

Кадри нагадують сцени з фільму жахів. Зазначається, що лікарні колись, ще до революції, лікували композитора Сергія Рахманінова.

Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими?Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими?Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими?Фото з російської лікарні нагадують фільм жахів. І ці люди вважають себе великими?Як виглядає лікарня в селі в Росії (фото: t.me/revolutionmaltsev)

"Судячи з фото, з времtн революції там так нічого і не змінилося. Саме тут-серед обдертих стін, роздертих стільців і брудного сортиру — поклали агітацію за "Єдину Росію". Росія-велика країна, і всі інші країни їй заздрять", - іронічно підписали кадри.

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