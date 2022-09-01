Сердце щемит, а душа радуется. Как живет сейчас Ефимовна, прятавшая собачку Боню в зеленый платок от обстрелов

Пенсионерка Юхимовна из Горенки в Киевской области стала знаменита во всем мире, благодаря печальному фото. На нем она закутывала свою собаку Боню зеленым платком, чтобы та не пугалась взрывов оккупантов. Такая доброта женщины трогает до слез, но у этой истории есть и счастливое продолжение.

О том, как сейчас живет бабушка в Горенке, в которой лютовали оккупанты, рассказал журналист и активист Руслан Горовый.

Что наделали захватчики в Горенке

В марте 2022 года в Киевской области были российские оккупанты. В Горенке, которая под Бучей, они уничтожили практически все. Пенсионерка Мария Юхимовна осталась без жилья, которое разрушили "освободители". В Горенке происходил настоящий ад, пока ВСУ не отбили ее от оккупантов.

"Когда я плакала, Боня лизала мне слезы", - рассказывала пережившая столько горя женщина.

Юхимовна укутывает Боню, чтобы та не слышала взрывов (Фото: Олег Переверзев)

Это проникновенное фото доброты и человечности облетело полмира, его публиковали иностранные издания, оно никого не может оставить равнодушным.

Как сейчас живет Юхимовна

С помощью неравнодушных украинцев и активистов, жилье Марии Юхимовны удалось отремонтировать. Сейчас она счастлива быть в своем доме, но и Боня преподнесла хозяйке сюрприз - у собаки родились щенки.

"Сейчас, благодаря цыганам и многим добрым людям, в частности Анастасии Усенко, Татуся Бо, у бабушки все хорошо. Она даже помогает волонтерам, которые расчищают разрушенную деревню", - написал журналист Горовый, который активно помогает пострадавшим украинцам в Киевской области.

Боня принесла Юхимовне потомство (фото: facebook.com/gorovyi.ruslan)

На видео бабушка показала, как сейчас выглядит ее хата, которая была полностью разбита. В жилье была уничтожена крыша, окна. А сейчас украинка уже снова может быть у себя дома и ценить каждый день этой жизни.

В комментариях украинцы написали, что наш народ не победить!