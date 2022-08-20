Какие медосмотры должны пройти ученики и учителя перед 1 сентября: важное объяснение

Безопасность учебного процесса предусматривает не только наличие укрытий в учебных заведений, но и здоровье учеников и учителей. Для этого нужно перед началом нового учебного года пройти медосмотры.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Какие справки нужны

Специалисты говорят, что комплексный медосмотр должны пройти первоклассники, потому что без этого ребенка в школу не зачислят.

По результатам осмотра родители должны предоставить две справки: форма № 086-1/о "Справка ученика о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра" и форму № 063/о "Карта профилактических прививок".

Дети, которые переходят в следующий учебный класс, также обязаны раз в год пройти медицинский профилактический осмотр. Такие осмотры проводятся, пока ребенок не достигнет совершеннолетия, однако сделать это можно в любое время. Нет требования успеть до 1 сентября.

Отмечается, что следить за состоянием здоровья школьников нужно независимо от формы обучения, которую выберут родители.

Что должны пройти учителя

Учителя должны пройти обязательный медицинский осмотр до приема на работу и периодически делать это в процессе работы.

По словам медиков, обязательный медосмотр для педагогов предусматривает общее обследование врачами различных специальностей, лабораторные и функциональные исследования.

Однако, важно знать, если работник без уважительных причин не пройдет обязательного медицинского осмотра, то ему грозит отстранение от работы и привлечении к дисциплинарной ответственности.