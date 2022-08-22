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Форми навчання та обсяг часу на домашні завдання: що чекає школярів з 1 вересня

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Понеділок 22 серпня 2022 17:24
Форми навчання та обсяг часу на домашні завдання: що чекає школярів з 1 вересня Фото: Які нововведення чекають школярів з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Організація освітнього процесу не повинна призводить до перевантаження учнів. Крім того, у школярів повинні бути безпечні, нешкідливі та здорові умови отримання освіти.

У Міністерстві освіти та науки України випустили нові рекомендації щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році та розповіли, скільки часу діти мають витрачати на домашнє завдання.

У МОН зазначають, що розклад уроків, розподіл навантаження протягом тижня, тривалість занять та перерв має здійснюватися згідно з вимогами Санітарного регламенту.

Скільки часу відводиться для домашніх завдань

Самопідготовка поза навчанням у 9-11 класах - не більше 2 годин

Самопідготовка в 6-9 класах - не більше 1,5 години

Самопідготовка в 3-5 класах - не більше 1 години на день

Учням 1-2 класів рекомендується не давати домашнє завдання

Формати навчання

Освітній процес може здійснюватися в очному і дистанційному режимі, а також в змішаному режимі - очний + дистанційний.

Можливе поєднання різних занять - практичні, лабораторні заняття проводяться очно, лекції - дистанційно.

Або для різних груп одного класу: частина учнів навчається очно, частина синхронно з ними - дистанційно. При такому форматі учні на дистанційному режимі повинні мати можливість отримувати консультації.

Крім того, при такому режимі повинна визначатися черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов навчання.

При нестачі місць в шкільних укриттях для всіх учасників дистанційного процесу, можлива організація навчання окремих предметів в дистанційному форматі.

Які форми ще може вибрати школа І батьки

При необхідності навчальний заклад може організувати індивідуальні форми отримання освіти: екстернат, сімейна (домашня), реалізація індивідуальної освітньої траєкторії учня.

Форма організації освітнього процесу залежить від ситуації безпеки в кожному населеному пункті та визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Рішення приймаються за участю батьків.

Якщо батьки не згодні з очною формою навчання, вони мають право вибрати дистанційну форму або індивідуальний графік навчання, а також перевести дитину на екстернатну форму навчання.

Форма організації освітнього процесу протягом навчального року може змінюватися - в залежності від ситуації безпеки в населеному пункті.

До речі, раніше ми розповідали про те, які медичні огляди повинні пройти учні та вчителі перед 1 вересня.

А також ми писали про те, що Кличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків Києва.

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