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Как по форме огурца понять, чего ему не хватает: основные причины необычных плодов

Почему огурцы растут разных форм (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывает, что плоды на огуречных кустах приобретают не совсем обычную форму. Это может свидетельствовать о том, что растению не хватает питательных элементов.

Как по форме огурца понять, чего ему не хватает - читайте ниже.

Важно помнить, что огурцы - культура хрупкая и капризная и стоит правильно за ними ухаживать и подкармливать.

Почему огурцы меняют форму

Слишком холодная вода для полива

Если овощи очень кривые, то это говорит о дефиците влаги. При этом поливать грядки можно лишь теплой водой. Все потому, что холодная жидкость может навредить.

В частности, если растение сильно сужается к середине, а концы плода остаются нормальными, то это говорит о том, что корни испытал стресса от полива холодной водой.

Нехватка азота

В случае, когда кончик плода очень сужается и загибается, это свидетельствует, что растению не хватило азота.

Недостаток калия

Также, если огурцы грушевидной формы, то это означает, что не внесено необходимого количества калия.

Перепады температур

Иногда в конце лета огурцы приобретают так называемую "узкую талию". Причиной тому обычно являются резкие температурные колебания. Днем еще довольно жарко, а ночью уже прохладно. Чтобы огурцы не страдали из-за этого, можно попробовать укрывать их на ночь.

Несвоевременный сбор урожая огурцов

В сезон необходимо собирать урожай раз в 2-3 дня. Если этого не сделать вовремя, то часть огурцов перезревает, а растению будет сложнее правильно распределять питательные вещества. В результате молоденькие огурчики будут приобретать причудливые формы.

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