Как по форме огурца понять, чего ему не хватает: основные причины необычных плодов

Бывает, что плоды на огуречных кустах приобретают не совсем обычную форму. Это может свидетельствовать о том, что растению не хватает питательных элементов.
Как по форме огурца понять, чего ему не хватает - читайте ниже.
Важно помнить, что огурцы - культура хрупкая и капризная и стоит правильно за ними ухаживать и подкармливать.
Слишком холодная вода для полива
Если овощи очень кривые, то это говорит о дефиците влаги. При этом поливать грядки можно лишь теплой водой. Все потому, что холодная жидкость может навредить.
В частности, если растение сильно сужается к середине, а концы плода остаются нормальными, то это говорит о том, что корни испытал стресса от полива холодной водой.
Нехватка азота
В случае, когда кончик плода очень сужается и загибается, это свидетельствует, что растению не хватило азота.
Недостаток калия
Также, если огурцы грушевидной формы, то это означает, что не внесено необходимого количества калия.
Перепады температур
Иногда в конце лета огурцы приобретают так называемую "узкую талию". Причиной тому обычно являются резкие температурные колебания. Днем еще довольно жарко, а ночью уже прохладно. Чтобы огурцы не страдали из-за этого, можно попробовать укрывать их на ночь.
Несвоевременный сбор урожая огурцов
В сезон необходимо собирать урожай раз в 2-3 дня. Если этого не сделать вовремя, то часть огурцов перезревает, а растению будет сложнее правильно распределять питательные вещества. В результате молоденькие огурчики будут приобретать причудливые формы.
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