Почему желтеют листья у огурцов и как с этим бороться
Часто огородники жалуются на пожелтение листьев огурцов. Игнорировать это нельзя, ведь чем раньше начать исправлять ситуацию, тем быстрее будет решена проблема.
Что делать, если начали желтеть нижние листья - читайте ниже.
Какая причина
В частности, у огурцов, которые недавно посадили на постоянное место, самые низкие листья (не семядольные, а настоящие, идущие за ними) желтеют. Прожилки на листьях сохраняют зеленый цвет, а ткань между ними - с оттенками желтизны.
Основной причиной такого явления есть холод и дефицит питания, вызванный погодными условиями.
Еще одной причиной являются вредители. Белокрылка или паутинный клещ высасывают все соки из огуречных листьев, в результате листья желтеют и погибают. В такой ситуации придется либо опрыскивать грядку "ядом", либо спасать народными средствами.
Важно, если причина заключается в воздействии холода, то нужно сделать подкормку любым комплексным удобрением, которое содержит азот, фосфор и калий примерно в равных количества. Например, можно использовать нитрофоску.
Лучшим лечением всего на свете является профилактика, и пожелтение листьев огурца не исключение. Проще не допустить подобного, чем потом лечить. Поэтому стоит:
- Не сажать огурцы на одном и том же месте из года в год. Также нельзя сажать их после кабачков или тыквы;
- Своевременно и обильно стоит поливать свои огурцы;
- Необходимо проводить подкормки органическими или минеральными удобрениями;
- После появления всходов в фазе 3-4 листочков (а затем через каждые 10 дней) стоит опрыскать огурцы составом: 20 грамм хозяйственного мыла, 1 литр молока и 30 капель йода на 10 литров воды;
- В июне нужно пролить огурцы раствором соды (1 ст. л. на 10 литров воды). Щелочная среда не нравится патогенным грибкам.
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