Як за формою огірка зрозуміти, чого йому бракує: основні причини незвичних плодів

Важливо пам’ятати, що огірки - культура тендітна і примхлива і варто правильно за ними доглядати та підживлювати.

Чому огірки змінюють форму

Занадто холодна вода для поливу

Якщо овочі дуже криві, то це говорить про дефіцит вологи. При цьому поливати грядки можна лише теплою водою. Все тому, що холодна рідина може зашкодити.

Зокрема, якщо зеленець сильно звужується до середини, а кінці плоду залишаються нормальними, то це говорить про те, що коріння зазнало стресу від поливу холодною водою.

Недостача азоту

У разі, коли кінчик плода дуже звужується і загинається, це свідчить, що рослині забракло азоту.

Нестача калію

Також, якщо ж огірки грушоподібної форми, то це означає, що не внесено необхідної кількості калію.

Перепади температур

Іноді в кінці літа огірки набувають так звану "вузьку талію". Причиною тому зазвичай є різкі температурні коливання. Вдень ще досить спекотно, а вночі вже прохолодно. Щоб огірки не страждали через це, можна спробувати вкривати їх на ніч.

Несвоєчасний збір врожаю огірків

У сезон необхідно збирати врожай раз у 2-3 дня. Якщо цього не зробити вчасно, то частина огірків перезріває, а рослині буде складніше правильно розподіляти поживні речовини. В результаті молоденькі огірочки будуть набувати химерних форм.