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Почему появляется горечь в огурцах и как от нее избавиться

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Четверг 23 июня 2022 20:28
Почему появляется горечь в огурцах и как от нее избавиться Почему огурцы горькие (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Огурцы могут иметь неприятный горький привкус из-за ряда причин. Такие огурцы на грядке могут выглядеть идеальными, поэтому человек никогда не угадает, какой на вкус урожай, пока не попробует.

Как избавиться от горечи - читайте ниже.

Что делает огурец горьким

Огурцы естественным образом вырабатывают химические вещества - кукурбитацины, которые очень горькие и в больших количествах могут негативно сказаться на здоровье человека. Эти соединения накапливаются в стебле и листьях, но под влиянием определенных условий могут проникать в плоды.

Горечь в огурцах может быть вызвана рядом факторов:

  • Слишком жаркие условия. Одна из наиболее распространенных причин вызвана тепловым стрессом, когда температура поднимается выше +30. Лучшим решением станет защита плодов с помощью тканевого навеса днем, когда солнце очень жаркое;
  • Холод. Такая проблема может возникнуть в начале сезона, когда ночи холодные. Нужно сажать огурцы после заморозков и прогрева почвы;
  • Колебания температур. Если температура резко колеблется от одной крайности к другой в течение длительного периода - могут начать расти горькие огурцы;
  • Нехватка воды. Полив особенно важен на ранних стадиях роста. Почва должна быть влажной по крайней мере на 5 см от поверхности;
  • Плохая почва. Еще один фактор, вызывающий горечь - это недостаток питательных веществ в почве. Подкармливайте огурцы сбалансированным удобрением каждые 6-8 недель;
  • Несвоевременный сбор урожая. Огурцы должны быть готовы к сбору через 50-70 дней после посадки. Нужно регулярно собирать урожай, поскольку вкус плода становится хуже, когда он вырастает слишком большим.

Почему появляется горечь в огурцах и как от нее избавитьсяПочему огурцы горькие (freepik)

В частности, горечь концентрируется в конце стебля и кожуре огурца. Отрежьте конец стебля и кожицу перед употреблением.

Для того, чтобы вернуть овощам приятный вкус, можно воспользоваться любым из способов:

  • Концентрация вещества кукурбитацина снижается при низких температурах. Можно очистить овощи от кожуры и оставить их на 5-10 минут в воде с добавлением льда;
  • Обрежьте огурец с двух сторон и поместите в молоко, в которое было добавлено немного сахара.

Ранее мы сообщали, почему желтеют листья у огурцов и как с этим бороться.

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Кроме того, какие ошибки при засолке огурцов испортят вашу закуску.

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