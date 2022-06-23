Почему появляется горечь в огурцах и как от нее избавиться

Огурцы могут иметь неприятный горький привкус из-за ряда причин. Такие огурцы на грядке могут выглядеть идеальными, поэтому человек никогда не угадает, какой на вкус урожай, пока не попробует.

Как избавиться от горечи - читайте ниже .

Что делает огурец горьким

Огурцы естественным образом вырабатывают химические вещества - кукурбитацины, которые очень горькие и в больших количествах могут негативно сказаться на здоровье человека. Эти соединения накапливаются в стебле и листьях, но под влиянием определенных условий могут проникать в плоды.

Горечь в огурцах может быть вызвана рядом факторов:

Слишком жаркие условия . Одна из наиболее распространенных причин вызвана тепловым стрессом, когда температура поднимается выше +30. Лучшим решением станет защита плодов с помощью тканевого навеса днем, когда солнце очень жаркое;

. Одна из наиболее распространенных причин вызвана тепловым стрессом, когда температура поднимается выше +30. Лучшим решением станет защита плодов с помощью тканевого навеса днем, когда солнце очень жаркое; Холод . Такая проблема может возникнуть в начале сезона, когда ночи холодные. Нужно сажать огурцы после заморозков и прогрева почвы;

. Такая проблема может возникнуть в начале сезона, когда ночи холодные. Нужно сажать огурцы после заморозков и прогрева почвы; Колебания температур . Если температура резко колеблется от одной крайности к другой в течение длительного периода - могут начать расти горькие огурцы;

. Если температура резко колеблется от одной крайности к другой в течение длительного периода - могут начать расти горькие огурцы; Нехватка воды . Полив особенно важен на ранних стадиях роста. Почва должна быть влажной по крайней мере на 5 см от поверхности;

. Полив особенно важен на ранних стадиях роста. Почва должна быть влажной по крайней мере на 5 см от поверхности; Плохая почва . Еще один фактор, вызывающий горечь - это недостаток питательных веществ в почве. Подкармливайте огурцы сбалансированным удобрением каждые 6-8 недель;

. Еще один фактор, вызывающий горечь - это недостаток питательных веществ в почве. Подкармливайте огурцы сбалансированным удобрением каждые 6-8 недель; Несвоевременный сбор урожая. Огурцы должны быть готовы к сбору через 50-70 дней после посадки. Нужно регулярно собирать урожай, поскольку вкус плода становится хуже, когда он вырастает слишком большим.

Почему огурцы горькие (freepik)

В частности, горечь концентрируется в конце стебля и кожуре огурца. Отрежьте конец стебля и кожицу перед употреблением.

Для того, чтобы вернуть овощам приятный вкус, можно воспользоваться любым из способов: