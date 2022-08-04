Форма навчання і проблеми освіти під час війни: в Україні розпочато масштабне опитування

Важливим аспектом в організації навчання є питання безпеки, від чого залежить, зокрема, яка буде застосована форма навчання - очна та дистанційна.

В Україні активно триває підготовка до початку нового навчального року з 1 вересня, в умовах воєнного стану та російської повномасштабної війни.

Про ці та інші проблеми запитали українців на новому масштабному опитуванні, організований Офісом освітнього омбудсмена.

Підготовка до навчання та проблеми навчання в умовах війни

Зараз органи влади на місцях разом з навчальними закладами працюють над визначенням форм здійснення освітнього процесу в навчальних закладах. Зокрема, ведеться робота з облаштування засновниками укриттів у школах, коледжах і вишах, перевірки цих укриттів комісіями.

Також в цей час батьки вибирають для своїх дітей форму навчання - хто очну, хто дистанційну.

Тут важливо враховувати, що не всі учні та педагоги повернулися або можуть повернутися з-за кордону або в межах України до попереднього місця проживання.

Вчитися за партами чи онлайн

"Роль форми роботи закладу освіти для ухвалення цього рішення залишається далеко не останньою. Для України важливо не втрачати зв'язок із нашими громадянами за кордоном і надати можливість продовжити навчання в українських закладах освіти", - зазначає освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Ці та інші ситуації породжують багато проблем і питань і у самих керівників навчальних закладів, і у батьків здобувачів освіти, і у педагогічних працівників щодо організації навчання в новому навчальному році.

Посадовець повідомляє, що для з'ясування орієнтовної загальної актуальної ситуації щодо учасників освітнього процесу та з якими проблемами вони стикаються в умовах війни, та спільно сприяти розв'язанню цих проблем, було розроблено опитування.

Навіщо потрібне опитування

На його основі в Офісі освітнього омбудсмена виділять та узагальнять проблеми та питання, які хвилюють учнів та студентів, педагогів щодо нового навчального року.

Потім піде звернення до органів державної влади та громадськості з переліком таких проблем, щоб спільно виробити шляхи їх вирішення.

Результати опитування будуть розміщені на сторінці освітнього омбудсмена в соцмережах.

Як взяти участь в опитуванні

"Просимо батьків здобувачів освіти та педагогів заповнити відповідні форми опитування, це займе до 10 хвилин вашого дорогоцінного часу", - закликає Горбачов.

Відповісти на питання просять учнів, їх батьків, і вчителів тут:

Опитування триватиме по 8 серпня до 10:00.