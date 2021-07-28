Для ФОПов ввели новые правила: что и для кого изменилось

Записи из старой Книги УДР в новую Типовую форму переносить не нужно. При этом старую книгу с регистрации снимать не надо, а сохранять у себя в течение трех лет после подачи декларации за 2021 год.

Если карантин к тому времени еще не закончится, то к 3-летнему сроку необходимо прибавить период карантина, в течение которого налоговикам запрещено проверять ФОП.

Где взять Типовую форму

Типовую форму можно распечатать самостоятельно, расчертить в тетради или приобрести напечатанную форму. Регистрировать ее у налоговиков не нужно. На титульном листе надо указать Ф.И.О. предпринимателя и ИНН. Если же нет ИНН, тогда номер паспорта.

Типовую форму также можно вести в электронном виде и даже в формате EXCEL.

Главные правила

Доходы необходимо отражать в момент получения денег (если речь идет о выручке в денежной форме), расходы - только после оплаты денег. Факт получения или отгрузки товаров никакой роли, как и раньше, не играет.

ФОП, которые являются плательщиками НДС, записывают в Типовую форму доходы и расходы без учета НДС. Розничный акциз также не включается в доход ФОП.

Типовую форму нужно заполнять каждый день. Если в какой-то день не было ни дохода, ни расходов, то форму заполнять не нужно. Расшифровывать, от кого и за что получен доход, также не нужно. Также не надо разбивать доход на нал и безнал.

Форму необходимо заполнять в гривнах с копейками нарастающим итогом с начала года.

При подсчете итогов за месяц, квартал и 2021 год будут учитываться данные, записанные в старую Книгу УДР с 1 января 2021 года.

Все записи в Типовой форме должны быть подтверждены первичными документами.

Один ФОП - одна Типовая форма.

Записи на бумаге необходимо делать ручкой темного цвета.

Ошибки исправляются, как и раньше: нужно вносить новую запись со знаком "+" или "-", которая корректирует ошибочное значение до верного и нужно поставить подпись ФОП. Важно! Черкать ничего нельзя.

В электронной форме, чтобы исправить ошибку, нужно вводить дополнительную строку с положительным или отрицательным значением.