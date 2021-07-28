Для ФОПів ввели нові правила: що і для кого змінилося

Записи зі старої Книги ОДВ в нову Типову форму переносити не потрібно. При цьому стару книгу з реєстрації знімати не треба, а зберігати у себе протягом трьох років після подачі декларації за 2021 рік.

Якщо карантин на той час ще не закінчиться, то до 3-річного терміну необхідно додати період карантину, протягом якого податківцям заборонено перевіряти ФОП.

Де взяти Типову форму

Типову форму можна видрукувати самостійно, розкреслити в зошиті або придбати надруковану форму. Реєструвати її у податківців не потрібно. На титульному аркуші треба вказати П.І.Б. підприємця та ІПН. Якщо ж немає ІПН, тоді номер паспорта.

Типову форму також можна вести в електронному вигляді і навіть в форматі EXCEL.

Головні правила

Доходи необхідно відображати в момент отримання грошей (якщо мова йде про виторг в грошовій формі), витрати - тільки після оплати грошей. Факт отримання або відвантаження товарів ніякої ролі, як і раніше, не грає.

ФОП, які є платниками ПДВ, записують до Типової форми доходи і витрати без урахування ПДВ. Роздрібний акциз також не включається до доходу ФОП.

Типову форму потрібно заповнювати кожен день. Якщо в якийсь день не було ні доходу, ні витрат, то форму заповнювати не потрібно. Розшифровувати, від кого і за що отримано дохід, також не потрібно. Також не треба розбивати дохід на готівку і безготівку.

Форму необхідно заповнювати в гривнях з копійками наростаючим підсумком з початку року.

При підрахунку підсумків за місяць, квартал і 2021 рік будуть враховуватися дані, записані в стару Книгу ОДВ з 1 січня 2021 року.

Всі записи в Типову форму повинні бути підтверджені первинними документами.

Один ФОП - одна Типова форма.

Записи на папері необхідно робити ручкою темного кольору.

Помилки виправляються, як і раніше: потрібно вносити новий запис зі знаком "+" або "-", яка коригує помилкове значення до вірного і потрібно поставити підпис ФОП. Важливо! Черкає нічого не можна.

В електронній формі, щоб виправити помилку потрібно вводити додатковий рядок з позитивним або негативним значенням.