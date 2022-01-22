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Для ФОПов в "Дие" запустили долгожданную услугу (пошаговая инструкция, видео)

Автор: Владимир Костырин

В Украине физлица-предприниматели (ФЛП, ФОПы) 1-3 группы теперь могут в упрощенном варианте без бумажной волокиты и простаивания в очередях подать годовую декларацию через приложение "Дия" всего за несколько кликов.

О запуске новой услуги 22 января сообщили на Facebook-странице "Дия".

Как это сделать: пошаговая инструкция и видео

Чтобы подать годовую декларацию ФОПам 1 и 2 группы нужно:

  • В приложении "Дия" нужно в меню через "Услуги" перейти в раздел "Налоги ФОП", и далее выбрать "Декларации"
  • Далее следует указать сумму дохода за год и свои контактные данные
  • "Дия" сама заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе
  • После нужно внимательно проверить всю информацию, убедившись в ее достоверности
  • Затем - просто подпишите декларацию при помощи "Дия.Подпись"

Как подать годовую декларацию ФОПам 3 группы:

  • В приложении нажмите "Услуги", перейдите в "Налоги ФОП" и далее в раздел "Декларации"
  • Укажите сумму дохода только за 4-й квартал. "Дия" запросит Налоговую на декларацию за 3 других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
  • Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, как и данные о едином социальном взносе
  • Отредактируйте все данные и суммы в декларации
  • Подпишите декларацию "Дия.Подпись"

Обратите внимание

Все данные и суммы в декларации редактируются, поэтому следует внимательно проверять и в случае необходимости исправлять ошибку, если такую найдете.

"Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", - отмечается в публикации.

Видеоинструкция - как подать годовую декларацию ФОПам 1-3 группы через "Дию"

Напомним, перед этим мы рассказывали, как открыть и закрыть ФОП в "Дие", и публиковали пошаговую инструкцию.

Как сообщалось, на днях глава Минцифры рассказал о новых функциях в "Дие", и анонсировал запуск самой популярной услуги в Украине.

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