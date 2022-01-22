Для ФОПов в "Дие" запустили долгожданную услугу (пошаговая инструкция, видео)

Как это сделать: пошаговая инструкция и видео

Чтобы подать годовую декларацию ФОПам 1 и 2 группы нужно:

В приложении "Дия" нужно в меню через "Услуги" перейти в раздел "Налоги ФОП", и далее выбрать "Декларации"

Далее следует указать сумму дохода за год и свои контактные данные

"Дия" сама заполнит данные о едином налоге и едином социальном взносе

После нужно внимательно проверить всю информацию, убедившись в ее достоверности

Затем - просто подпишите декларацию при помощи "Дия.Подпись"

Как подать годовую декларацию ФОПам 3 группы:

В приложении нажмите "Услуги", перейдите в "Налоги ФОП" и далее в раздел "Декларации"

Укажите сумму дохода только за 4-й квартал. "Дия" запросит Налоговую на декларацию за 3 других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.

Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, как и данные о едином социальном взносе

Отредактируйте все данные и суммы в декларации

Подпишите декларацию "Дия.Подпись"

Обратите внимание

Все данные и суммы в декларации редактируются, поэтому следует внимательно проверять и в случае необходимости исправлять ошибку, если такую найдете.

"Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", - отмечается в публикации.

Видеоинструкция - как подать годовую декларацию ФОПам 1-3 группы через "Дию"