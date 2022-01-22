Для ФОПов в "Дие" запустили долгожданную услугу (пошаговая инструкция, видео)

В Украине физлица-предприниматели (ФЛП, ФОПы) 1-3 группы теперь могут в упрощенном варианте без бумажной волокиты и простаивания в очередях подать годовую декларацию через приложение "Дия" всего за несколько кликов.
О запуске новой услуги 22 января сообщили на Facebook-странице "Дия".
Чтобы подать годовую декларацию ФОПам 1 и 2 группы нужно:
Как подать годовую декларацию ФОПам 3 группы:
Обратите внимание
Все данные и суммы в декларации редактируются, поэтому следует внимательно проверять и в случае необходимости исправлять ошибку, если такую найдете.
"Внизу под кнопкой "Подписать и отправить" можно загрузить PDF-файл с предыдущей версией, чтобы проверить заполненные поля", - отмечается в публикации.
Видеоинструкция - как подать годовую декларацию ФОПам 1-3 группы через "Дию"
Напомним, перед этим мы рассказывали, как открыть и закрыть ФОП в "Дие", и публиковали пошаговую инструкцию.
Как сообщалось, на днях глава Минцифры рассказал о новых функциях в "Дие", и анонсировал запуск самой популярной услуги в Украине.