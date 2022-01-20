Самая популярная услуга в Украине: глава Минцифры рассказал о новых функциях в "Дие"

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал о новых полезных функциях в приложении "Дия", что уже стали доступны, и которые вскоре заработают.

Об этом чиновник высказался в эфире " Сніданок с 1+1 ".

Среди важных новшеств, что стали работать, он назвал, в частности, оповещения о кредитных историях, о судовых делах, отображение автоцивилки, упрощенная генерация "Дия.Подписи".

А в скором времени будет возможность смены места регистрации через приложение или портал "Дия".

Глава Минцифры отметил, что справка о получении бустерной дозы вакцины от коронавируса будет отображаться в "Дие" до конца января.

Кроме того, с 24 января появится возможность тратить "ковидную тысячу" на покупку лекарств в аптеках. Федоров обратил внимание, что речь идет об аптеках, которые "цифровизированы", чтобы там был терминал для проведения оплаты.

Так как сейчас функционал в "Дие" растет, министр рекомендует для их запуска и работы обновлять приложение (не удалять на смартфоне и загружать заново, а обновлять через Google Play Маркете или App Store)

Высказываясь о функции оповещения о кредитных историях, Федоров назвал ее "сверхважной услугой для безопасности данных, потому что у нас философия - защищать персональные данные украинцев".

"И когда человек получает кредит, обязательный шаг - это проверить кредитную историю. И теперь есть возможность, когда вы ее проверяете, вам в "Дию" приходит уведомление, что такой-то банк проверяет вашу кредитную историю... Таким образом, если мошенники взломали вашу сим-карту, или вы потеряли телефон, или другая проблема, то вы получаете оповещение и можете связаться с банком, заблокировать эту транзакцию", - объяснил он.

Кроме того, министр рассказал о подготовке к запуску услуги смены места регистрации через "Дию" - сейчас тестирование проходит на финальном этапе.

"Это самая популярная услуга в Украине. Мы этого "монстра" два года били. Наконец-то скоро можно будет изменить место регистрации и через приложение, и через портал в несколько кликов", - отметил Федоров.

Видео: глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о новых функциях в "Дие"