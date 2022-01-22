Для ФОПів у "Дії" запустили довгоочікувану послугу (покрокова інструкція, відео)

В Україні фізособи-підприємці (ФОПи) 1-3 групи тепер можуть у спрощеному варіанті без паперової тяганини і простоювання в чергах подати річну декларацію через додаток "Дія" всього за кілька кліків.
Про запуск нової послуги 22 січня повідомили на Facebook-сторінці "Дія".
Щоби подати річну декларацію ФОПам 1 та 2 групи потрібно:
Як подати річну декларацію ФОПам 3 групи:
Зверніть увагу
Всі дані та суми в декларації редагуються, тому слід уважно перевіряти і в разі необхідності виправляти помилку, якщо таку знайдете.
"Внизу під кнопкою "Підписати та надіслати" ви можете завантажити PDF-файл із попередньою версією, щоб перевірити заповнені поля", - зазначається в публікації.
Відеоінструкція - як подати річну декларацію ФОПам 1-3 групи через "Дію"
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як відкрити і закрити ФОП в "Дії", та публікували покрокову інструкцію.
Як повідомлялося, днями глава Мінцифри розповів про нові функції в "Дії", та анонсував запуск найпопулярнішої послуги в Україні.