ФОПам дадут выплаты на детей: какие документы нужно подавать и куда

В Украине физическим лицам-предпринимателям снова начнут выплачивать пособия на детей. В частности, по 8 тысяч одноразово получат те предприниматели, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина в стране.

Как сообщили на сайте Министерства социальной политики Украины, физические лица-предприниматели I и II групп, у которых есть дети до 10 лет, для получения помощи должны обратиться в управления социальной защиты населения по месту проживания до 15 декабря 2020 года с необходимым пакетом документов.

Все документы должны быть в бумажном виде:

Копия свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет

Справка из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7)

Копия документа, который подтверждает право на постоянное проживание в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства)

Копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

Кроме того, для назначения и выплаты пособия на детей можно заполнить электронную заявку с фотокопиями соответствующих документов.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут получить выплаты за самоизоляцию.

А также рассказывали о том, как изменятся пенсионные выплаты в Украине с 1 декабря.