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Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Киев, Вторник 01 декабря 2020 12:12
Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря
Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Плановое повышение заложено в законе о государственном бюджете

Пенсионный фонд Украины осуществил перерасчет пенсий в связи с повышением с 1 декабря 2020 года прожиточного минимума. Выплата перечисленных пенсий будет начата с 4 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, с 1 декабря 2020 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, увеличивается с 1712,00 до 1769,00 грн. Это стало основанием для перерасчета тех составляющих пенсионной выплаты, размер которых зависит от прожиточного минимума.

Это, прежде всего, размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, имеющих полный страховой стаж. Тем неработающим пенсионерам, которые имеют значительную продолжительность страхового стажа и их пенсии, рассчитанные с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, больше минимальных, перерасчитана доплата за сверхнормативный стаж, которая определяется в процентах к размеру прожиточного минимума, говорится в сообщении ПФУ.

Кроме того, увеличены минимальные пенсионные выплаты, в частности, шахтерам, лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки, доплаты, повышения некоторым категориям граждан. Также пересчитан размер надбавки донорам. С 1 декабря он составляет 218,90 грн.

Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Повышение прожиточного минимума: как изменятся пенсионные выплаты с 1 декабря

Напомним, с 1 декабря 2020 года в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии. Согласно закону, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 гривен - с 1712 гривен до 1769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее подняли на 74 гривны. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Отметим, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составил 3 393,54 грн).

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