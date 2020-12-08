ФОПам дадуть виплати на дітей: які документи потрібно подавати і куди

В Україні фізичним особам-підприємцям знову почнуть виплачувати допомогу на дітей. Зокрема, по 8 тисяч одноразово отримають ті підприємці, які втратили частину зарплати або доходу через запровадження карантину в країні.
Як повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України, фізичні особи-підприємці I та II груп, у яких є діти до 10 років, для отримання допомоги повинні звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання до 15 грудня 2020 року з необхідним пакетом документів.
Всі документи повинні бути в паперовому вигляді:
Крім того, для призначення і виплати допомоги на дітей можна заповнити електронну заявку з фотокопіями відповідних документів.
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