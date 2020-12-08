ФОПам дадуть виплати на дітей: які документи потрібно подавати і куди

В Україні фізичним особам-підприємцям знову почнуть виплачувати допомогу на дітей. Зокрема, по 8 тисяч одноразово отримають ті підприємці, які втратили частину зарплати або доходу через запровадження карантину в країні.

Як повідомили на сайті Міністерства соціальної політики України, фізичні особи-підприємці I та II груп, у яких є діти до 10 років, для отримання допомоги повинні звернутися в управління соціального захисту населення за місцем проживання до 15 грудня 2020 року з необхідним пакетом документів.

Всі документи повинні бути в паперовому вигляді:

Копія свідоцтв про народження дітей віком до 10 років

Довідка з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7)

Копія документа, який підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземців та осіб без громадянства)

Копія рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною)

Крім того, для призначення і виплати допомоги на дітей можна заповнити електронну заявку з фотокопіями відповідних документів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці можуть отримати виплати за самоізоляцію.

А також розповідали про те, як зміняться пенсійні виплати в Україні з 1 грудня.