Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

В Киеве в День государственного флага в Национальном музее истории Украины открывают выставку "Флаги Независимости", на которой представлены 17 уникальных сине-желных стягов.
Об этом 23 августа передали на Facebook-странице музея.
На экспозиции, среди прочего, представлены:
"Сине-желтые цвета издавна использовали на флагах украинских земель. На стягах Галицко-Волынского государства в XIV в. изображали золотого льва на синем фоне. На казачьих знаменах XVII-XVIII вв. тоже происходит сочетание указанных цветов", - рассказали в музее.
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Выставка украинских флагов в Национальном музее истории Украины в Киеве (фото: facebook.com/mist.museum)
А вот история создания современной версии украинского флага уходит в XIX век., когда во Львове на заседании Русской Рады приняли решение об использовании сине-желтой символики как национальной. Во время событий Украинской революции 1917-1921 годов флаг с этими цветами избран официальным государственным символом Украинской Народной Республики и Украинского Государства гетмана Скоропадского.
В Национальном музее истории Украины в Киеве открыта выставка "Флаги Независимости" (фото: facebook.com/mist.museum)
Когда Украина была захвачена российскими большевиками, освободительное движение продолжило использовать национальную символику вплоть до восстановления независимости нашего государства.
Окончательно Государственный Флаг Украины утвержден Конституцией в 1996 году.
Флаги Украины на выставке в Киеве (фото: facebook.com/mist.museum)
Выставка "Флаги Независимости" открыта для посетителей с 24 августа до 5 сентября в Национальном музее истории Украины, который расположен в Киеве по адресу улица Владимирская, 2.
Выставка флагов Украины в киевском музее (фото: facebook.com/mist.museum)
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Выставка украинских флагов в Национальном музее истории Украины в Киеве (фото: ukrinform.ua)
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