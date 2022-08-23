Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

На экспозиции, среди прочего, представлены:

флаг Украины, который был на околоземной орбите,

украинский стяг, поднятый в 1990 году возле Киевской администрации,

сине-желтый флаг 1988 года с киевского митинга, который был передан музею диссидентом Олесем Шевченко,

флаг Украины, впервые поднятый над Антарктидой 6 февраля 1996 года,

фрагменты украинского флага с разрушенной оккупантами телебашни на горе Карачун возле Славянска,

флаг из Донецкого аэропорта с подписями украинских защитников,

флаг Украины, который волонтер Виктория Кононова спасла и вывезла из оккупированного Луганска...

"Сине-желтые цвета издавна использовали на флагах украинских земель. На стягах Галицко-Волынского государства в XIV в. изображали золотого льва на синем фоне. На казачьих знаменах XVII-XVIII вв. тоже происходит сочетание указанных цветов", - рассказали в музее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Знамя свободы и мужества. Кто и как в мире поддержал Украину сине-желтыми флагами

Выставка украинских флагов в Национальном музее истории Украины в Киеве (фото: facebook.com/mist.museum)

А вот история создания современной версии украинского флага уходит в XIX век., когда во Львове на заседании Русской Рады приняли решение об использовании сине-желтой символики как национальной. Во время событий Украинской революции 1917-1921 годов флаг с этими цветами избран официальным государственным символом Украинской Народной Республики и Украинского Государства гетмана Скоропадского.

В Национальном музее истории Украины в Киеве открыта выставка "Флаги Независимости" (фото: facebook.com/mist.museum)

Когда Украина была захвачена российскими большевиками, освободительное движение продолжило использовать национальную символику вплоть до восстановления независимости нашего государства.

Окончательно Государственный Флаг Украины утвержден Конституцией в 1996 году.

Флаги Украины на выставке в Киеве (фото: facebook.com/mist.museum)

Выставка "Флаги Независимости" открыта для посетителей с 24 августа до 5 сентября в Национальном музее истории Украины, который расположен в Киеве по адресу улица Владимирская, 2.

Выставка флагов Украины в киевском музее (фото: facebook.com/mist.museum)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сине-желтый или желто-синий? Что значат цвета флага Украины

Выставка украинских флагов в Национальном музее истории Украины в Киеве (фото: ukrinform.ua)