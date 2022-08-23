Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

У Києві в День Державного прапора в Національному музеї історії України відкривають виставку "Прапори Незалежності", на якій представлені 17 унікальних синьо-жовтих стягів.
Про це 23 серпня передали на Facebook-сторінці музею.
На експозиції, серед іншого, представлені:
"Синьо-жовті кольори здавна використовували на прапорах українських земель. На стягах Галицько-Волинської держави в XIV ст. зображували золотого лева на синьому тлі. На козацьких знаменах XVII–XVIII ст. теж трапляється поєднання зазначених кольорів", - розповіли в музеї.
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Виставка українських прапорів у Національному музеї історії України в Києві (фото: facebook.com/mist.museum)
А ось історія створення сучасної версії українського прапора йде в XIX століття., коли у Львові на засіданні Руської Ради прийняли рішення про використання синьо-жовтої символіки як національної. Під час подій Української революції 1917-1921 років прапор з цими кольорами обрано офіційним державним символом Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана Скоропадського.
У Національному музеї історії України в Києві відкрито виставку "Прапори Незалежності" (фото: facebook.com/mist.museum)
Коли Україна була захоплена російськими більшовиками, визвольний рух продовжив використовувати національну символіку аж до відновлення незалежності нашої держави.
Остаточно Державний Прапор України затверджений Конституцією в 1996 році.
Прапори України на виставці в Києві (фото: facebook.com/mist.museum)
Виставка "Прапори Незалежності" відкрита для відвідувачів з 24 серпня по 5 вересня в Національному музеї історії України, який розташований в Києві за адресою вулиця Володимирська, 2.
Виставка прапорів України в Київському музеї (фото: facebook.com/mist.museum)
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Виставка українських прапорів у Національному музеї історії України в Києві (фото: ukrinform.ua)
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