Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

На експозиції, серед іншого, представлені:

прапор України, який був на навколоземній орбіті,

український стяг, піднятий у 1990 році біля Київської адміністрації,

синьо-жовтий прапор 1988 року з київського мітингу, який був переданий музею дисидентом Олесем Шевченком,

прапор України, вперше піднятий над Антарктидою 6 лютого 1996 року,

фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов'янська,

прапор з Донецького аеропорту з підписами українських захисників,

прапор України, який волонтер Вікторія Кононова врятувала і вивезла з окупованого Луганська...

"Синьо-жовті кольори здавна використовували на прапорах українських земель. На стягах Галицько-Волинської держави в XIV ст. зображували золотого лева на синьому тлі. На козацьких знаменах XVII–XVIII ст. теж трапляється поєднання зазначених кольорів", - розповіли в музеї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Прапор свободи і мужності. Хто і як у світі підтримав Україну синьо-жовтими прапорами

Виставка українських прапорів у Національному музеї історії України в Києві (фото: facebook.com/mist.museum)

А ось історія створення сучасної версії українського прапора йде в XIX століття., коли у Львові на засіданні Руської Ради прийняли рішення про використання синьо-жовтої символіки як національної. Під час подій Української революції 1917-1921 років прапор з цими кольорами обрано офіційним державним символом Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана Скоропадського.

У Національному музеї історії України в Києві відкрито виставку "Прапори Незалежності" (фото: facebook.com/mist.museum)

Коли Україна була захоплена російськими більшовиками, визвольний рух продовжив використовувати національну символіку аж до відновлення незалежності нашої держави.

Остаточно Державний Прапор України затверджений Конституцією в 1996 році.

Прапори України на виставці в Києві (фото: facebook.com/mist.museum)

Виставка "Прапори Незалежності" відкрита для відвідувачів з 24 серпня по 5 вересня в Національному музеї історії України, який розташований в Києві за адресою вулиця Володимирська, 2.

Виставка прапорів України в Київському музеї (фото: facebook.com/mist.museum)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Синьо-жовтий чи жовто-синій? Що означають кольори прапора України

Виставка українських прапорів у Національному музеї історії України в Києві (фото: ukrinform.ua)