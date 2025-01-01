Фізіотерапевт назвала 3 вправи, які допоможуть виглядати молодше за кілька тижнів

Найкращі вправи з пілатесу

Лежачи на спині, підніміть таз, зберігаючи пряму лінію від колін до плечей.

(фото: Getty Images)

Сотня

Сотні - це дуже ефективна вправа для преса, у якій зосереджується увага на диханні.

Сотня (фото: Getty Images)

Вправа "плавець" є чудовим комплексним рухом, що імітує дії плавання. Ця вправа в першу чергу спрямована на м'язи спини.

Під час виконання вправи ви будете лежати обличчям вниз на підлозі, витягнувши обидві руки перед собою і піднявши груди і ноги від підлоги.

Після цього по чергу рухайте руками і ногами в рухах. Цей рух вимагає координації, сили і витривалості м'язів, що робить його чудовим вибором для тренування всього тіла.

Вправа "Плавець" (фото: Getty Images)