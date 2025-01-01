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Фізіотерапевт назвала 3 вправи, які допоможуть виглядати молодше за кілька тижнів

Які вправи корисні для здоров'я та можуть омолодити організм (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фізичні вправи та здорове харчування можуть допомогти схуднути та покращити стан організму. Фізіотерапевт назвала вправи з пілатесу, які навіть можуть допомогти виглядати молодше.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Найкращі вправи з пілатесу

Лежачи на спині, підніміть таз, зберігаючи пряму лінію від колін до плечей.

(фото: Getty Images)

Сотня

Сотні - це дуже ефективна вправа для преса, у якій зосереджується увага на диханні.

Сотня (фото: Getty Images)

Вправа "плавець" є чудовим комплексним рухом, що імітує дії плавання. Ця вправа в першу чергу спрямована на м'язи спини.

Під час виконання вправи ви будете лежати обличчям вниз на підлозі, витягнувши обидві руки перед собою і піднявши груди і ноги від підлоги.

Після цього по чергу рухайте руками і ногами в рухах. Цей рух вимагає координації, сили і витривалості м'язів, що робить його чудовим вибором для тренування всього тіла.

Вправа "Плавець" (фото: Getty Images)

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фізичні вправиСпортзал