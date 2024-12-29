Три способи, які допоможуть швидко привести тіло у форму після Нового року

Новорічні та різдвяні свята можуть призвести до набору ваги та проблем з харчуванням. Експерти назвали 5 порад, які допоможуть прийти у форму після Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Зробіть це весело

Знайдіть заняття, які вам щиро подобаються, і які ви точно будете робити регулярно.

Експерт з фізичних вправ Пол Гаф розповів, що регулярна програма фізичних вправ є ключем до покращення фізичної форми, але головне - вибрати заняття, які вам подобаються, оскільки в такому випадку ви будете дотримуватиметеся їх та впишете у свій спосіб життя.

Найкраще проводити тренування через день або тричі на тиждень, тривалістю від 40 хвилин до години. Найбільш приємний та доступний спосіб привести своє тіло у тонус - пробіжка або велопрогулянка на свіжому повітрі чи вправи зі скакалкою.

Ставте реалістичні цілі

Якщо ви хочете змінити своє тіло, то спочатку варто ставити реалістичні цілі.

Постановка перед собою великої кількості цілей насправді може демотивувати, коли ви їх не досягаєте.

"Я віддаю перевагу ставити міні-цілі, які є більш досяжними", - додав експерт.

Слідкуйте за харчуванням

Те, що ви їсте, матиме величезний вплив на те, наскільки успішним буде здоров’я та режим фізичної форми.

Дієта має вирішальне значення для здатності мати гарний настрій, чітко мислити та позбавлятися від хвороб та інших факторів, які заважають мати силу волі, займатися спортом і піклуватися про себе.

Після регулярного вживання ситних святкових страв доцільно відмовитися від жирної, копченої, смаженої їжі, солодощів і газованих напоїв, кави та чаю з цукром. Ще один важливий пункт, про який не можна забувати - жодного алкоголю, і немає значення, чи це міцні напої, чи просто коктейлі.

Всі ці продукти дуже калорійні і малокорисні продукти та сприяють накопиченню зайвої ваги і створюють надмірне навантаження на тіло.

Надавайте перевагу продуктам з вмістом складних, корисних вуглеводів, які повільно засвоюються і дарують відчуття ситості. До їхнього переліку входять фрукти, каші, макарони на основі твердих сортів злаків, картопля, бобові та горіхи.

На вечерю обирайте овочі в будь-якому вигляді (свіжі, варені, парені або запечені), а також їжу з вмістом великої кількості білків - домашній сир, йогурт, курка або індичка, морепродукти.