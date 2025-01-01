Физиотерапевт назвала 3 упражнения, которые помогут выглядеть моложе за несколько недель

Физические упражнения и здоровое питание могут помочь похудеть и улучшить состояние организма. Физиотерапевт назвала упражнения с пилатеса, которые даже могут помочь выглядеть моложе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Лежа на спине, поднимите таз, сохраняя прямую линию от коленей до плеч.
(фото: Getty Images)
Сотня
Сотни - это очень эффективное упражнение для пресса, в котором сосредотачивается внимание на дыхании.
Упражнение "пловец" является отличным комплексным движением, имитирующим действия плавания. Это упражнение в первую очередь направлено на мышцы спины.
Во время выполнения упражнения вы будете лежать лицом вниз на полу, вытянув обе руки перед собой и приподняв грудь и ноги от пола.
После этого по очереди двигайте руками и ногами в движениях. Это движение требует координации, силы и выносливости мышц, что делает его отличным выбором для тренировки всего тела.
Ранее мы сообщали о 7 эффективных упражнениях, которые лучше бега сжигают калории.
Также мы писали о трех способах, которые помогут быстро привести тело в форму после Нового года.