Физиотерапевт назвала 3 упражнения, которые помогут выглядеть моложе за несколько недель

Лучшие упражнения с пилатеса

Лежа на спине, поднимите таз, сохраняя прямую линию от коленей до плеч.

(фото: Getty Images)

Сотня

Сотни - это очень эффективное упражнение для пресса, в котором сосредотачивается внимание на дыхании.

Сотня (фото: Getty Images)

Упражнение "пловец" является отличным комплексным движением, имитирующим действия плавания. Это упражнение в первую очередь направлено на мышцы спины.

Во время выполнения упражнения вы будете лежать лицом вниз на полу, вытянув обе руки перед собой и приподняв грудь и ноги от пола.

После этого по очереди двигайте руками и ногами в движениях. Это движение требует координации, силы и выносливости мышц, что делает его отличным выбором для тренировки всего тела.

Упражнение "Пловец" (фото: Getty Images)