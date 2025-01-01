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Физиотерапевт назвала 3 упражнения, которые помогут выглядеть моложе за несколько недель

Какие упражнения полезны для здоровья и могут омолодить организм (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Физические упражнения и здоровое питание могут помочь похудеть и улучшить состояние организма. Физиотерапевт назвала упражнения с пилатеса, которые даже могут помочь выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Лучшие упражнения с пилатеса

Лежа на спине, поднимите таз, сохраняя прямую линию от коленей до плеч.

(фото: Getty Images)

Сотня

Сотни - это очень эффективное упражнение для пресса, в котором сосредотачивается внимание на дыхании.

Сотня (фото: Getty Images)

Упражнение "пловец" является отличным комплексным движением, имитирующим действия плавания. Это упражнение в первую очередь направлено на мышцы спины.

Во время выполнения упражнения вы будете лежать лицом вниз на полу, вытянув обе руки перед собой и приподняв грудь и ноги от пола.

После этого по очереди двигайте руками и ногами в движениях. Это движение требует координации, силы и выносливости мышц, что делает его отличным выбором для тренировки всего тела.

Упражнение "Пловец" (фото: Getty Images)

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