Фітнес-тренер розвіяв міфи про м'язи пресу для тих, хто хоче накачати "кубики"

Щоб схуднути в животі, потрібно тренувати акцентовано м'язи живота

Експерт розповідає, що локальне схуднення неможливе. М'язи живота потрібно розвивати пропорційно з м'язами спини. Від цього також залежить і здоров'я хребта.

Тому додаткове виконання вправ на м'язи преса не несе великого сенсу, якщо ви не тренуєте спину, руки тощо.

Є спеціальні вправи для "нижнього преса"

Запам'ятайте: нижнього преса не існує!

Так, є верхні та нижні сегменти прямих м'язів живота. Однак напружувати їх можуть лише висококваліфіковані йоги. Саме напружувати, а не качати.

Прямий м'яз живота одним кінцем кріпиться до ребер, а іншим до таза. При скороченні він не може залучатися сегментами. Тому незалежно від того, яку вправу на прес ви виконуєте, вмикаються всі м'язи живота.

Для кубиків потрібно робити багато різних вправ

Насправді, за словами фітнес-тренера, це зовсім не обов'язково. Він пояснює, значення має інтенсивність виконання вправи та акцентована залученість саме м'язів черевного преса.

Косі м'язи живота потребують спеціальних вправ

Потрібно розуміти, що косі м'язи живота - це асистенти "кубиків". Тому знову-таки тренуючи м'язи живота загалом, косі м'язи також працюють достатньою мірою для розвинених мускулів.

Вправи для черевного преса впливають на форму "кубиків"

Такі бажані для багатьох "кубиків" сформовані сухожильними перемичками прямих м'язів живота. Відстань між перемичками, синхронне розташування правої та лівої сторони задані генетично та вплинути на це нереально.

Тому які вправи ви не робили б, якщо у вас є якісь генетичні особливості м'язів живота, фізично ви не зможете це змінити.