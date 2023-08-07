Ростимуть м'язи, а не жир. Фітнес-тренер Аніта Луценко назвала 5 найкращих вправ для сідниць
Коригувати фігуру можна завдяки заняттям спорту, втім не всі вправи мають однакову ефективність. Якщо вибрати не той вид навантаження, то доведеться довго чекати бажаного результату.
Про те, які вправи найкраще виконувати для сідниць, пише фітнес-тренер Аніта Луценко в Instagram.
Які вправи найкраще виконувати для сідниць
"Ріст м’язів відбувається через втому, неможливість продовжувати вправи й відновлення після цього з достатньою кількістю білка в раціоні і профіцитом калорій. Тому, беремо додаткову вагу і виконуємо невелику кількість разів з гарним відпочинком між підходами. Але без підготовки це призведе до травм", - застерігає експерт.
Аніта радить розпочинати робити вправи з простого, без ваги, відточуючи техніку. При цьому важливо контролювати дихання й рухи, тримати підтягнутий живіт, рівну поставу і напруження, де потрібно.
"А вже з часом ви дійдете до ваги й росту м'язів, а не жиру на сідницях. На це можуть піти місяці, а не 2 тижні", - каже тренер.
Луценко називає 5 найкращих вправ для сідниць:
- присідання, штовхаючи коліна в сторони так, наче у вас ще є гумка на колінах і її треба розтягувати
- випади всіх видів - на місці, в русі, з опорою
- місток з вагою зі штангою чи в тренажері
- відведення назад з манжетою на нозі, всі варіації цієї вправи
- гіперекстензія з круглою спиною при застосуванні додаткової ваги
Коли потрібно починати займатись фітнесом
Аніта стверджує, що фітнес іноді діє краще за таблетку. До прикладу наводить статистику, що у 60 років 50% людей мають артроз, артрит, остеопороз, 30% людей - мають серцево-судинні захворювання, 10% - цукровий діабет.
"Спорт гальмує ці процеси і ви маєте шанс опинитись з іншої сторони статистики", - каже Луценко.
Тренер радить займатись фітнесом, коли:
- потрібно нормалізувати тиск - тренування допоможуть вивести його на правильні показники
- скриплять суглоби - тренуючись, іде виділення спеціальної рідини, що змащує суглоби
- депресивні настрої полегшуються зняттям стресу під час тренувань, так ще й налагоджуються нові соціальні зв’язки
- мучить головний біль - часто причиною є перенапруження верхньої частини спини, шиї, плечей. Тренування знімають це напруження
- набряки - тренування рухають лімфу швидше і не треба пити сечогінні
- при закрепі тренування також ефективні, при ньому допомагають ще й овочі і фрукти, оскільки є джерелом клітковини
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