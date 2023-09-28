Фитнес-тренер развеял мифы о мышцах пресса для тех, кто хочет накачать "кубики"

"Кубики" пресса - это стремление многих худеющих или давно занимающихся спортом. Однако без правильных знаний достичь этого будет крайне тяжело, учитывая все существующие мифы вокруг этого вопроса.
Поэтому РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка развеивает главные мифы о том, как накачать пресс.
Эксперт рассказывает, что локальное похудение невозможно. Мышцы живота нужно развивать пропорционально мышцам спины. От этого также зависит и здоровье позвоночника.
Поэтому дополнительное выполнение упражнений на мышцы пресса не несет большого смысла, если вы не тренируете спину, руки и т. д.
Запомните: нижнего пресса нет!
Да, есть верхние и нижние сегменты прямых мышц живота. Однако напрягать их могут только высококвалифицированные йоги. Именно напрягать, а не качать.
Прямая мышца живота одним концом крепится к ребрам, а другим к тазу. При сокращении он не может привлекаться сегментами. Поэтому независимо от того, какое упражнение вы выполняете, включаются все мышцы живота.
На самом деле, по словам фитнес-тренера, это совсем не обязательно. Он объясняет, что значение имеет интенсивность выполнения упражнения и акцентированная вовлеченность именно мышц брюшного пресса.
Нужно понимать, что косые мышцы живота - это ассистенты "кубиков". Поэтому опять-таки тренируя мускулы живота в целом, косые мышцы также работают в достаточной степени для развитых мускулов.
Такие желанные для многих "кубиков" сформированы сухожильными перемычками прямых мышц живота. Расстояние между перемычками, синхронное расположение правой и левой сторон заданы генетически и повлиять на это нереально.
Поэтому какие бы упражнения вы не делали, если у вас есть какие-то генетические особенности мышц живота, физически вы не сможете это изменить.
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