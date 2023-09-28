Фитнес-тренер развеял мифы о мышцах пресса для тех, кто хочет накачать "кубики"

Чтобы похудеть в животе, нужно тренировать акцентированную мышцу живота

Эксперт рассказывает, что локальное похудение невозможно. Мышцы живота нужно развивать пропорционально мышцам спины. От этого также зависит и здоровье позвоночника.

Поэтому дополнительное выполнение упражнений на мышцы пресса не несет большого смысла, если вы не тренируете спину, руки и т. д.

Есть специальные упражнения для "нижнего пресса"

Запомните: нижнего пресса нет!

Да, есть верхние и нижние сегменты прямых мышц живота. Однако напрягать их могут только высококвалифицированные йоги. Именно напрягать, а не качать.

Прямая мышца живота одним концом крепится к ребрам, а другим к тазу. При сокращении он не может привлекаться сегментами. Поэтому независимо от того, какое упражнение вы выполняете, включаются все мышцы живота.

Для кубиков нужно делать много разных упражнений

На самом деле, по словам фитнес-тренера, это совсем не обязательно. Он объясняет, что значение имеет интенсивность выполнения упражнения и акцентированная вовлеченность именно мышц брюшного пресса.

Косые мышцы живота нуждаются в специальных упражнениях

Нужно понимать, что косые мышцы живота - это ассистенты "кубиков". Поэтому опять-таки тренируя мускулы живота в целом, косые мышцы также работают в достаточной степени для развитых мускулов.

Упражнения для брюшного пресса влияют на форму "кубиков"

Такие желанные для многих "кубиков" сформированы сухожильными перемычками прямых мышц живота. Расстояние между перемычками, синхронное расположение правой и левой сторон заданы генетически и повлиять на это нереально.

Поэтому какие бы упражнения вы не делали, если у вас есть какие-то генетические особенности мышц живота, физически вы не сможете это изменить.