Фітнес-тренер показав ефективну вправу для пресу: навіть не потрібно вставати з дивану (відео)

Спорт приносить величезну користь здоров'ю й самопочуттю, але разом із тим потребує часу та концентрації. Якщо ви хочете мати омріяні "кубики" пресу, проте страждаєте від нестачі часу, можете виконувати одну ефективну вправу на м'язи.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео у Facebook фітнес-тренера Віктора Мандзяка ділиться технікою виконання нескладної вправи.

Виконуйте вправу три-чотири підходи по 12-15 разів з інтервалом дві-три хвилини на відпочинок. Зважайте, що під час виконання ви не повинні відчувати болю чи дискомфорту.

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