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Фитнес-тренер показал эффективное упражнение для пресса: даже не нужно вставать с дивана (видео)

Как накачать мышцы пресса (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Спорт приносит огромную пользу здоровью и самочувствию, но вместе с тем требует времени и концентрации. Если вы хотите иметь желанные "кубики" прессу, однако страдаете от недостатка времени, можете выполнять одно эффективное упражнение на мышцы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Facebook фитнес-тренера Виктора Мандзяка делится техникой выполнения несложного упражнения.

Как выполнять упражнение

Алгоритм ваших действий достаточно простой:

  • лягте на диван и немного свернитесь. В этом положении ваше туловище должно напоминать дугу.
  • удерживая это положение и упираясь руками в диван, поднимите ноги в вертикальное положение. В коленях можно немного согнуть.
  • теперь поднимите копчик вверх настолько высоко, насколько получится

Выполняйте упражнение три-четыре подхода по 12-15 раз с интервалом две-три минуты на отдых. Обратите внимание, что во время выполнения вы не должны чувствовать боль или дискомфорт.

 

 

Раньше мы развенчивали мифы о мышцах пресса, чтобы ваши тренировки стали еще эффективнее.

Смотрите также пять наиболее эффективных упражнений на ягодице от Аниты Луценко.

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