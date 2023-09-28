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Фітнес-тренер розвіяв міфи про м'язи пресу для тих, хто хоче накачати "кубики"

Україна, Четвер 28 вересня 2023 19:33
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Фітнес-тренер розвіяв міфи про м'язи пресу для тих, хто хоче накачати "кубики" Як накачати м'язи пресу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк
Експерт: Віктор Мандзяк

"Кубики" пресу - це прагнення багатьох тих, хто худне чи давно займається спортом. Однак без правильних знань досягти цього буде вкрай важко, враховуючи всі міфи, які існують навколо цього питання.

Тому РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка розвіює головні міфи про те, як накачати прес.

Щоб схуднути в животі, потрібно тренувати акцентовано м'язи живота

Експерт розповідає, що локальне схуднення неможливе. М'язи живота потрібно розвивати пропорційно з м'язами спини. Від цього також залежить і здоров'я хребта.

Тому додаткове виконання вправ на м'язи преса не несе великого сенсу, якщо ви не тренуєте спину, руки тощо.

Є спеціальні вправи для "нижнього преса"

Запам'ятайте: нижнього преса не існує!

Так, є верхні та нижні сегменти прямих м'язів живота. Однак напружувати їх можуть лише висококваліфіковані йоги. Саме напружувати, а не качати.

Прямий м'яз живота одним кінцем кріпиться до ребер, а іншим до таза. При скороченні він не може залучатися сегментами. Тому незалежно від того, яку вправу на прес ви виконуєте, вмикаються всі м'язи живота.

Для кубиків потрібно робити багато різних вправ

Насправді, за словами фітнес-тренера, це зовсім не обов'язково. Він пояснює, значення має інтенсивність виконання вправи та акцентована залученість саме м'язів черевного преса.

Косі м'язи живота потребують спеціальних вправ

Потрібно розуміти, що косі м'язи живота - це асистенти "кубиків". Тому знову-таки тренуючи м'язи живота загалом, косі м'язи також працюють достатньою мірою для розвинених мускулів.

Вправи для черевного преса впливають на форму "кубиків"

Такі бажані для багатьох "кубиків" сформовані сухожильними перемичками прямих м'язів живота. Відстань між перемичками, синхронне розташування правої та лівої сторони задані генетично та вплинути на це нереально.

Тому які вправи ви не робили б, якщо у вас є якісь генетичні особливості м'язів живота, фізично ви не зможете це змінити.

Раніше ми розповідали, чим варто вечеряти, щоб не набирати зайву вагу.

Читайте також, які вправи для сідниць є найбільш ефективними.

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