Фіналістка "Холостяка-13" висловилася про участь у шоу заради піару: "Це нормально"

Анастасія Юзьвак, фіналістка "Холостяка-13", висловилася про піар на проєкті. Багатьом учасницям глядачі докоряють за те, що вони приходять на зйомки заради слави та впізнаваності, і дівчина у своїх соцмережах заявила, що піар у всьому цьому процесі - явище абсолютно нормальне.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Юзьвак пише про це детальніше.
У відповідній публікації тарологиня зазначила, що не слід відкидати ймовірність піару на зйомках, адже це абсолютно природний процес, який неможливо обійти.
"Мене часто питають: "Чи була участь у реаліті-шоу "Холостяк" лише заради піару?". Моя щира відповідь: так, усі учасники, без винятку, йдуть на подібні проєкти з певною мірою інтересу до піару. У когось цей відсоток більший, у когось менший, і це нормально. Звинувачувати когось окремо за такі мотиви несправедливо - це частина реалій подібних шоу і ми всі були обʼєднанні подібними цілями. Мені смішно з тих учасників хто кричить і всіх запевняє що це не так, бо кому потрібні ці докази, та й навіщо, якщо є багато свідомих людей які все розуміють", - написала Анастасія.
При цьому Юзьвак запевнила, що шоу не знімається за якимись сценаріями, проте певні ідеї все ж варто, на її думку, планувати. Вона додала, що в таких "вакуумних і специфічних умовах" справді з'являється почуття, відкриваються нові цілі та нові люди, ситуації починають розкриватися під іншим кутом.
"Це досвід, який не порівняти ні з чим, і він точно залишає слід у серці", - додала фіналістка романтичного реаліті.
Нагадаємо, шоу закінчилося кількома тижнями раніше, і у фіналі головний герой, військовослужбовець-ветеран Олександр Терен, обрав не Юзьвак, а її конкурентку - волонтерку та перекладачку Інну Білень. Пара вже публічно поскандалила та з'ясувала стосунки. У той час сама Анастасія також в іншому пості пояснювала, чому чоловік зробив вибір не на її користь.
Тим часом Терен зізнався, чим його "піддратовують" глядачі "Холостяка".
Ще ми писали, що Решетник відреагував на публічну сварку Інни та Терена з "Холостяка".