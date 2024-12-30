"Я бачила захват": фіналістка "Холостяка-13" пояснила, чому Терен обрав не її

Фіналістка "Холостяка-13" Анастасія Юзьвак висловилася про вибір головного героя Олександра Терена. Зокрема, вона прокоментувала свій програш та зауважила, що між нею та Олександром "був зв'язок", який на екрані глядачі могли просто не побачити.

Що каже фіналістка "Холостяка-13"

Терен, як відомо, обрав не її, а волонтерку Інну Бєлєнь з Харкова. Анастасія вийшла на зв'язок у блозі та пояснила, чому під час фіналу була такою спокійною і чому спокійно відреагувала на свій програш.

Юзьвак зазначила, що для неї такі результати були з одного боку несподіваними, а з іншого - очікуваними.

"Я дуже спокійна особистість, і в момент церемонії я була дуже спокійною. Дивлячись в очі Олександра, я бачила захват. Я знала, що я йому дуже подобаюсь. І він мені подобався. Наші стосунки дуже гарно розвивалися. На екрані ви могли бачити зовсім імітовану картинку того, що було в реальності. Я вам про це розповім пізніше. Але те, що я не отримала троянду, для мене з однієї сторони було несподівано, а з іншої - очікувано", - розповіла дівчина.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

В наступній stories фаворитка "Холостяка" поцікавилася, "чи вміщався її образ у рамки того, чого найбільше зараз потребує український народ".

"В очах Саші все було видно. І було видно завжди — і на побаченнях, і тим більше на останній церемонії. Тут питання в іншому: чи поміщався мій образ у рамки того, що найбільше бажане зараз для українського народу?" - сказала Юзьвак.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Фіналістка говорить, що свідома аудиторія розуміє її "відповідь на попереднє питання". А також вона додала, що, на її думку, на рішення Олександра вплинули якісь "зовнішні сили".

"Я впевнена, що моя свідома аудиторія розуміє відповідь на попереднє питання. Чи було мені боляче? Так, було. Я вважаю, що на рішення Олександра вплинули якісь зовнішні сили. Мені було боляче, що він піддався їм. Більше, напевно, для нього важливо щось інакше. І тому я повела себе під час фіналу просто лояльно. Я сказала: "Окей, давай залишимося друзями". Але я знаю, що між нами був цей зв'язок", - заявила тарологиня.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Нагадаємо, Анастасія Юзьвак та Інна Бєлєнь стали фіналістками романтичного реаліті "Холостяк-13".

Що відомо про Анастасію Юзьвак

Юзьвак тривалий час мешкала в Англії, займається тарологією та називає себе "володаркою жіночої енергії". Цією діяльністю вона зацікавилася ще у підлітковому віці, коли її батько переживав життєву кризу, і Анастасія вирішила йому допомогти.

Своїм ідеалом чоловіка дівчина називала впевненого, врівноваженого, фінансово стабільного партнера, який має широкий кругозір, високий емоційний інтелект та розуміється на різниці між жіночою і чоловічою енергіями.

Фіналістка не приховує, що подала заявку на проєкт "Холостяк", не знаючи, хто стане головним героєм. Проте, коли дізналася його ім'я, взяла собі час, щоб вивчити питання та зважити, чи потрібна їй участь у шоу.

Анастасія з іншими учасницями шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/anastasiiaairy)