Фіналістка "Холостяка-13" висловилася про участь у шоу заради піару: "Це нормально"

Анастасія Юзьвак, фіналістка "Холостяка-13", висловилася про піар на проєкті. Багатьом учасницям глядачі докоряють за те, що вони приходять на зйомки заради слави та впізнаваності, і дівчина у своїх соцмережах заявила, що піар у всьому цьому процесі - явище абсолютно нормальне.

Що написала фіналістка "Холостяка"

У відповідній публікації тарологиня зазначила, що не слід відкидати ймовірність піару на зйомках, адже це абсолютно природний процес, який неможливо обійти.

"Мене часто питають: "Чи була участь у реаліті-шоу "Холостяк" лише заради піару?". Моя щира відповідь: так, усі учасники, без винятку, йдуть на подібні проєкти з певною мірою інтересу до піару. У когось цей відсоток більший, у когось менший, і це нормально. Звинувачувати когось окремо за такі мотиви несправедливо - це частина реалій подібних шоу і ми всі були обʼєднанні подібними цілями. Мені смішно з тих учасників хто кричить і всіх запевняє що це не так, бо кому потрібні ці докази, та й навіщо, якщо є багато свідомих людей які все розуміють", - написала Анастасія.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

При цьому Юзьвак запевнила, що шоу не знімається за якимись сценаріями, проте певні ідеї все ж варто, на її думку, планувати. Вона додала, що в таких "вакуумних і специфічних умовах" справді з'являється почуття, відкриваються нові цілі та нові люди, ситуації починають розкриватися під іншим кутом.

"Це досвід, який не порівняти ні з чим, і він точно залишає слід у серці", - додала фіналістка романтичного реаліті.

Анастасія Юзьвак та Олександр Терен (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Нагадаємо, шоу закінчилося кількома тижнями раніше, і у фіналі головний герой, військовослужбовець-ветеран Олександр Терен, обрав не Юзьвак, а її конкурентку - волонтерку та перекладачку Інну Білень. Пара вже публічно поскандалила та з'ясувала стосунки. У той час сама Анастасія також в іншому пості пояснювала, чому чоловік зробив вибір не на її користь.

Анастасія Юзьвак та переможниця Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/anastasiiaairy)