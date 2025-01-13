Финалистка "Холостяка-13" высказалась об участии в шоу ради пиара: "Это нормально"

Анастасия Юзьвак, финалистка "Холостяка-13", высказалась о пиаре на проекте. Многих участниц зрители упрекают за то, что они приходят на съемки ради славы и узнаваемости, и девушка в своих соцсетях заявила, что пиар во всем этом процессе - явление абсолютно нормальное.

Что написала финалистка "Холостяка"

В соответствующей публикации таролог отметила, что не следует отбрасывать вероятность пиара на съемках, ведь это абсолютно естественный процесс, который невозможно обойти.

"Меня часто спрашивают: "Было ли участие в реалити-шоу "Холостяк" только ради пиара?". Мой искренний ответ: да, все участники, без исключения, идут на подобные проекты с определенной степенью интереса к пиару. У кого-то этот процент больше, у кого-то меньше, и это нормально. Обвинять кого-то отдельно за такие мотивы несправедливо - это часть реалий подобных шоу и мы все были объединены подобными целями. Мне смешно с тех участников кто кричит и всех уверяет что это не так, потому что кому нужны эти доказательства, да и зачем, если есть много сознательных людей которые все понимают", - написала Анастасия.

Анастасия Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

При этом Юзьвак заверила, что шоу не снимается по какому-то сценарию, однако определенные идеи все же стоит, по ее мнению, планировать. Она добавила, что в таких "вакуумных и специфических условиях" действительно появляется чувства, открываются новые цели и новые люди, ситуации начинают раскрываться под другим углом.

"Это опыт, который не сравнить ни с чем, и он точно оставляет след в сердце", - добавила финалистка романтического реалити.

Анастасия Юзьвак и Александр Терен (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Напомним, шоу закончилось несколькими неделями ранее, и в финале главный герой, военнослужащий-ветеран Александр Терен, выбрал не Юзьвак, а ее конкурентку - волонтера и переводчицу Инну Белень. Пара уже публично поскандалила и выяснила отношения. В то время сама Анастасия также в другом посте объясняла, почему мужчина сделал выбор не в ее пользу.

Анастасия Юзьвак и победительница Инна Белень (фото: instagram.com/anastasiiaairy)