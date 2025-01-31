Фіналісти Нацвідбору жорстко пройшлися по Дорну, який замовчує війну в Україні

Зазначимо, що вокаліст гурту Кирило ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну робив кавер на трек Івана Дорна. Нині ж MOLODI висловили свою принципову позицію щодо артиста, який живе за кордоном і мовчить про війну, яку розв'язала Росія.

"З початком вторгнення Дорн зробив свій вибір - він вирішив не бути в контексті війни. У мене немає до нього особливого ставлення, але я точно знаю, що лояльність української аудиторії йому вже не повернути. Бути осторонь у такий час - це неправильна позиція", - наголосив Кирило.

Водночас другий учасник гурту Ваня був не настільки категоричним.

"Наскільки нам відомо, Дорн підтримує Україну, але все одно обрав позицію, яка не сприяє розвитку української культури. Це, безумовно, великий мінус, адже він талановита людина і чудовий музикант", - зазначив він.

Також він підкреслив, що навіть живучи за кордоном, важливо транслювати та популяризувати все українське.

"Зараз він, можливо, обрав інший шлях - жити в Європі та діяти на власний розсуд. Але ми переконані, що сьогодні як ніколи важливо підтримувати українську мову, культуру та ідентичність, і кожен артист, особливо відомий, несе за це відповідальність", - сказав учасник MOLODI.



Гурт MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)

Де живе Іван Дорн під час повномасштабної війни

Іван Дорн разом із дружиною Анастасією і двома дітьми - донькою Василисою і сином Іваном - живе в Парижі. Співак орендує квартиру в столиці Франції, оскільки придбати власне житло йому поки не вдалося - він вклав свої заощадження в Україну.



Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)

Що відомо про громадянську позицію Івана Дорна

Іван Дорн після подій 2014 року продовжив виступати та будувати кар'єру у РФ. Анексію Криму та початок російсько-української війни на Донбасі він порівнював зі "сваркою між старшим і молодшим братами", висловлюючи сподівання, що "скоро всі помиряться".

У 2017-му в інтерв'ю Юрію Дудю Дорн називав українців і росіян "братами", яких пов'язують виключно дружні стосунки.

Після повномасштабного вторгнення Дорн виступив проти військової агресії РФ, проте не відмовився від російської мови та виконання російськомовних пісень. Він також потрапив до списку артистів, яким заборонили гастролювати по Росії.

За останні роки Іван випустив кілька пісень українською мовою, але його репутація знову постраждала, коли стало відомо, що в новорічну ніч 2024 року він виступав на Балі для російської аудиторії.

У серпні 2024 року він заявив, що готовий виступати для росіян, які "нейтрально" ставляться до війни.

Артист періодично виходить на зв'язок зі своїми підписниками з неоднозначними заявами, які часто супроводжуються нецензурною лексикою. Одну з них він зробив у жовтні 2024 року на честь свого дня народження.

Також Іван Дорн пояснив, чому не повернеться в Україну.



Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)