Фіналісти Нацвідбору представили щемливий конкурсний трек: "Україна - це не просто назва на карті"

Гурт MOLODI, учасники якого родом з Маріуполя, представили свою конкурсну пісню. Саме з треком "my sea" музиканти беруть участь в Нацвідборі, фінал якого відбудеться 8 лютого. Вже відомо, що MOLODI виступатимуть під номером 3.
Про що конкурсна пісня MOLODI, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
В своїй пісні артисти розповідають про тугу за рідним морем, складні виклики, які загартовують і роблять сильнішими, а також про віру, що допомагає долати найжорстокіші шторми. Вона є символом нерозривного зв’язку з домом, що завжди залишається всередині кожного з нас.
"Ми з Маріуполя - міста, яке зараз переживає найтемніші часи. Коли ти втрачаєш усе - дім, звичне життя, близьких - ти вчишся переосмислювати, що насправді важливо. "my sea" - це спосіб сказати світу про тугу за рідним, про боротьбу за ідентичність, про любов, яку неможливо зруйнувати. Для нас море - це не просто географія, це символ зв’язку з нашою землею, нашим минулим і нашим майбутнім. Це відчуття, спогади, тепло, які завжди з тобою, де б ти не був. Саме це дає нам силу рухатися далі", - розповіли музиканти.
"Євробачення для нас - це більше, ніж конкурс. Це платформа, де можна донести важливі ідеї, нагадати про те, що боротьба триває, і що Україна - це не просто назва на карті. Ми хочемо, щоб люди почули нашу історію, зрозуміли, як війна змінює долі, і відчули, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для
надії", - додали вони.
Над піснею “my sea” гурт працював разом з хітмейкерами української індустрії: автором Андрієм Парфеновим і музичним продюсером Антоном Чілібі. Також артисти зняли кліп, премʼєра якого відбудеться незабаром. Режисером відеороботи став Юра Катинський, відомий співпрацею із Jerry Heil, Julia Sanina, Dantes, Ostrovskyi та Parfeniuk.
До слова, читайте інтерв'ю KHAYAT про конкуренцію, творчість, Нацвідбір та особисте.
Окрім цього, ми вже зібрали всі 10 пісень фіналістів Нацвідбору.