Финалисты Нацотбора представили трогательный конкурсный трек: "Украина - это не просто название на карте"

В своей песне артисты рассказывают о тоске по родному морю, сложных вызовах, которые закаляют и делают сильнее, а также о вере, которая помогает преодолевать жестокие штормы. Она является символом неразрывной связи с домом, которая всегда остается внутри каждого из нас.

"Мы из Мариуполя - города, который сейчас переживает самые темные времена. Когда ты теряешь все - дом, привычную жизнь, близких - ты учишься переосмысливать, что на самом деле важно. "my sea" - это способ сказать миру о тоске по родным, о борьбе за идентичность, о любви, которую невозможно разрушить. Для нас море - это не просто география, это символ связи с нашей землей, нашим прошлым и нашим будущим. Это ощущения, воспоминания, тепло, которые всегда с тобой, где бы ты ни был. Именно это дает нам силу двигаться дальше", - рассказали музыканты.

"Евровидение для нас - это больше, чем конкурс. Это платформа, где можно донести важные идеи, напомнить о том, что борьба продолжается, и что Украина - это не просто название на карте. Мы хотим, чтобы люди услышали нашу историю, поняли, как война меняет судьбы, и почувствовали, что даже в самые темные времена всегда есть место для надежды", - добавили они.

Над песней "my sea" группа работала вместе с хитмейкерами украинской индустрии: автором Андреем Парфеновым и музыкальным продюсером Антоном Чилиби. Также артисты сняли клип, премьера которого состоится вскоре. Режиссером видеоработы стал Юра Катынский, известный сотрудничеством с Jerry Heil, Julia Sanina, Dantes, Ostrovskyi и Parfeniuk.