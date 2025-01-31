Финалисты Нацотбора честно высказались о бронировании мужчин-артистов

Группа MOLODI, которая попала в "десятку" финалистов Нацотбора на Евровидение-2025, высказала свое мнение о том, нужно ли бронировать мужчин-артистов во время войны.

Об этом участники коллектива рассказали в интервью РБК-Украина.

Отметим, что вокалист Кирилл и барабанщик и бэк-вокалист Ваня считают, что культура и искусство имеют огромное значение как во время войны, так и в мирное время.

"Артисты - это голос страны. Через музыку, кино, искусство мы не даем миру забыть о войне, мобилизуем общество, собираем огромные средства для ВСУ, помогаем пережить боль и потери", - отметили музыканты.

А вот на сложный вопрос, касающийся бронирования, MOLODI ответили, что в каждом случае необходимо учитывать обстоятельства.

"Но такие вопросы должны решать не артисты, а государство. У нас нет морального права заявлять, что заслуживаем бронирования - это решение, которое принимается на уровне власти, с учетом всех обстоятельств и потребностей страны", - подчеркнул Кирилл.

Что известно про группу MOLODI

Группа была создана двумя молодыми людьми в Мариуполе в 2020 году. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Ваня и Кирилл переехали в Киев.

Кирилл - вокалист группы, тоже иногда гитарист. Ваня - барабанщик и бэк-вокалист. Музыку они создают вдвоем: вместе пишут тексты, Кирилл отвечает за аранжировку, а Ваня - за сводку.

Группа MOLODI работает в жанре альтернативной поп-музыки с элементами электроники. За время своего существования уже выпустила 13 треков, а также артисты пишут композиции для других звезд.

Самая популярная песня группы "Не забуду" посвящена родному Мариуполю. А песню "Живу наполовину" Molodi посвятили пропавшему без вести отцу Кирилла.

К слову, Ваня много лет назад в родном Мариуполе играл в коллективе вместе со скандальным Enleo – участником Нацотбора, который отметился любовью к прослушиванию русских треков. Впрочем, он не попал в десятку финалистов.



Группа MOLODI (фото: instagram.com/molodi.official)