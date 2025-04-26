Фінал серіалу "Ти" спровокував суперечки в мережі: "Суспільство збожеволіло"

Глядачі з нетерпінням чекали на завершальний сезон серіалу "Ти" (You) про серійного вбивцю Джо Голдберга, якого на екрані втілює Пенн Беджлі. Проте фінал викликав суперечки серед фанів. Не всім сподобалася доля головного героя.

Як завершився 5 сезон "Ти" та що пишуть про фінал глядачі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). У матеріалі присутні спойлери!

Про що 5 сезон серіалу "Ти"

Події розгортаються через роки. Джо Голдберг опиняється у найвпливовішому становищі за всю історію свого існування. Одружений із багатійкою Кейт, він звалює свої злочини на колишню і повертається до Нью-Йорка. Тут він стає впливовою відомою особистістю. Проте вже скоро його ідеальне життя починають руйнувати привиди минулого і темні бажання.

"Нам дуже подобалась ідея завершити історію повним колом. Ми у захваті від того, що Джо повернувся зовсім іншою людиною, ніж був у першому сезоні. У серці нашої фінальної історії лежить протиставлення старого і нового", - пояснив продюсер Майкл Фоулі.

У минулих сезонах Джо завжди залишався в тіні, але цього разу його впізнають у великому місті. Публіка охрестила його як “принца на білому коні” і в соціальних мережах за ним пильно стежать. Історія стає ще напруженішою, коли він зустрічає молоду жінку Бронте, яку втілила Меделін Брюер.



Чим закінчився серіал "Ти"

У фіналі Джо стає вигнанцем, коли суспільство пізнає його справжнє обличчя. Він намагається втекти з Нью-Йорка разом із новою коханою Бронте. Коли йому здається, що щастя поруч, з’ясовується: у дівчини зовсім інші наміри.

Хоча спочатку вона піддалася його чарівності, тепер Бронте впевнена - Джо саме той монстр, яким вона його й уявляла. Вона вирішує викрити його злочини й добитися зізнатися у вбивстві близької для себе людини - Бек з 1 сезону. Зрештою головний герой отримує для себе найстрашніше покарання - самотність за ґратами.

Чим закінчився серіал "Ти" (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фінал викликав суперечливі реакції. Одним глядачам сподобалося завершення історії, інші ж залишилися незадоволені.

"Джо був проблемою з самого початку. І він заслужив те, що отримав у фіналі".

"Чому, чорт забирай, ви зробили його таким у фіналі? Він заслуговував на краще завершення".

"Чому людям не подобається фінал? Я обожнюю його персонажа, але він отримав те, що заслужив. Хоча, як на мене, останню серію трохи затягнули. Загалом серіал тримав у напрузі. Було круто! Сподіваюся, скоро побачу Пенна в якомусь новому проєкті".

"Коментарі мене лякають до смерті. Наше суспільство збожеволіло. Приємно, що останні моменти серіалу вказують на це безумство, попри те, що ніхто не подивився на себе уважно".

"Ви мали б просто дати моєму герою драматичну смерть, мені здається, що його історія не закінчена з таким фіналом".

"Я не справді не очікувала побачити Джо в тюрмі. Йому там не місце".

"Я вже подивився, чесно кажучи, це був передбачуваний кінець".

"Люди, які кажуть, що кінець був поганий, не зрозуміли шоу. Вони пояснили, що це реальність, а не вигадка, показавши його як злочинця. Кращого завершення й бути не могло".

Пенн Беджлі в ролі Джо Голдберга (скриншот)

Серіал "Ти" - психологічна драма-трилер, знята на основі однойменного роману Кароліни Кепнес. Прем’єра відбулась 9 вересня 2018 року. Від початку творці проєкту планували створити саме 5 сезонів і щасливі, що змогли завершити шлях героя таким чином.Фінал ніби нагадує, що Джо - це серійний вбивця, а не бойфренд мрії. Раніше ми розповідали, як змінився Пен Беджлі за роки роботи над серіалом.